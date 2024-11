DLG ehrt Agri-Influencer auf der EuroTier 2024

DLG Best Agri TikToker International 2024

Kamil Marunowski @rolnik_na_kazda_okazje



Kamil Marunowski, der den Profilnamen „Landwirt für jede Gelegenheit“ verwendet, kommt aus Pruszcz in Polen und hat derzeit 139.500 Follower auf TikTok als @rolnik_na_kazda_okazje.

DLG Best Agri TikToker in German 2024

Benjamin Schmidt @landwirt_kyf



Benjamin Schmidt „Landwirt Benjamin“ kommt aus dem Kyffhäuserland in Thüringen und hat derzeit 87.500 Follower auf TikTok. Profilname: @landwirt_kyf.

DLG Best Agri Instagrammer International 2024

Ayşe Öksüz @jerseyvet



Ayşe Öksüz kommt aus Eskişehir in der Türkei und hat derzeit 15.300 Follower auf Instagram: @jerseyvet.

DLG Best Agri Instagrammer in German 2024

Klaas Meier @klaasmitk



Klaas Meier kommt aus Minden in Ostwestfalen und hat derzeit 34.700 Follower auf Instagram als @klaasmitk.

DLG Best Agri YouTuber International 2024

Klemen Bobnar @BOBNAR7



Klemen Bobnar kommt aus Voglje in Slowenien und hat derzeit 32.200 Follower auf YouTube als @BOBNAR7.

DLG Best Agri YouTuber in German 2024

Cevin Lorenzen @sh.farming20



Cevin Lorenzen kommt aus Rethwisch in Schleswig-Holstein, studiert jetzt wieder in Kiel, nachdem er einige Monate in Australien und in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet hat und hat aktuell 4.600 Follower auf YouTube als @sh.farming20.

„Die sozialen Medien ermöglichen es den Landwirtinnen und Landwirten, ihre Begeisterung für die Landwirtschaft zu zeigen und direkt mit der Öffentlichkeit sowie anderen Landwirten in Kontakt zu treten. Ihre kreative Energie ist ansteckend und wir fühlen uns geehrt, dass die DLG Teil dieses Vorhabens ist“, sagte Zeller. „Außerdem sind die Botschaften auf den Punkt und bringen so die praktische Landwirtschaft auch den Menschen näher, die mit ihr normalerweise nicht in Berührung kommen.“Die vollständigen Porträts der Gewinner sowie die Bewertung der Jury finden SieMit dem Agri Influencer Award werden in sechs Kategorien Social-Media-Profile ausgezeichnet, die sich besonders für die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft engagieren. Kriterien sind u. a. Qualität des Inhalts, Kreativität des Auftritts, Themensetzung, Umsetzung der Themen in Wort und Bild, Verdeutlichung der Vielfalt der Landwirtschaft, Ausgewogenheit des Inhalts und Interaktion mit der Community. Eine von der DLG einberufene unabhängige, international besetzte Jury aus anerkannten Medienschaffenden, Expertinnen und Experten ermittelte unter dem Vorsitz von Heike Zeller (aHEU) die Gewinner in den sechs Kategorien.Der DLG Agri Influencer Award wird jährlich verliehen. Im nächsten Jahr findet der internationale Wettbewerb im Rahmen der Agritechnica 2025, Weltleitmesse für Landtechnik, statt, die vom 9. bis 15. November 2025 auf dem Messegelände in Hannover stattfinden wird.