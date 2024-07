DLG-Agrifuture Concept Winner 2024

Innovativer Charakter

Relevanz für die Praxis

Chance der realistischen Umsetzbarkeit

Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Innovationspreis der DLG zeichnet visionäre Konzepte aus – Relevante Pionierarbeiten für die Zukunft der Landwirtschaft im Fokus – Anmeldeschluss 31. Juli – Teil der EuroTier 2024: Leitthema „We innovate animal farming“ – 12. bis 15. November 2024 in HannoverBereits eine feste Größe bei der DLG ist die Auszeichnung zum „DLG-Agrifuture Concept Winner“. Nachdem auf der Agritechnica 2023 visionäre landtechnische Lösungen ausgezeichnet wurden, werden auf der EuroTier 2024 und der EnergyDecentral 2024 nun relevante Pionierarbeiten in der Tierhaltung und im Bereich der dezentralen Energien gekürt. Denn Ingenieure in allen Teilen der Welt arbeiten an technischen Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft. Doch nicht alle Ideen und Konzepte schaffen es bis zu einem fertigen Produkt. Häufig begrenzen technische oder rechtliche Rahmenbedingungen die Entwicklung zur Marktreife. Viele dieser Konzepte haben dennoch das Potenzial, Inspirationen freizusetzen und Landwirte und Ingenieurskollegen zu neuem Denken anzuregen. Der „DLG-Agrifuture Concept Winner“ unterstreicht die Relevanz dieser Pionierarbeiten für die Zukunft der Tierhaltung und der dezentralen Energieproduktion in fünf bis zehn Jahren.An dem DLG-Agrifuture Concept Winner können alle Aussteller der EuroTier 2024 und der EnergyDecentral 2024 teilnehmen. Zugelassen sind nur Konzepte und Technologien aus den Bereichen der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und der dezentralen Energieversorgung.Bewerbungen können