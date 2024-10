DLG Agri Influencer Award 2024 – Preisträger stehen fest

DLG Best Agri TikToker International 2024

Kamil Marunowski @rolnik_na_kazda_okazje

Unter dem Profilnamen „Landwirt für jeden Anlass“ begeistert Kamil mit seinen schelmischen Videos seine Follower. In eineinhalb Jahren hat er sich auf TikTok ein großes Publikum aufgebaut, das seine sarkastischen und ironischen Einblicke in das Leben eines ganz normalen Schweinebauern feiert. Er treibt Vorurteile gegenüber Landwirten auf die Spitze, nimmt das Dorfleben aufs Korn, thematisiert Generationenkonflikte und textet bekannte Lieder auf Landwirtschaft um. Dadurch wird der Landwirt als Mensch sichtbar, mit all seinen Stärken und Schwächen.

Besonders gefällt der Jury beim TikToker sein kreatives Storytelling mit Gestik, Mimik und teilweise auch Kostüm.

Kamil Marunowski kommt aus dem polnischen Pruszcz und hat als @rolnik_na_kazda_okazje auf TikTok derzeit 125.500 Follower.

DLG Best Agri TikToker in German 2024

Benjamin Schmidt @landwirt_kyf

Nahbar und als Mensch nimmt Landwirt Benjamin seine Follower in Daily Vlogs mit auf seinen Betrieb. Auf seine Rundgänge über den Hof freuen sich seine Follower täglich und sind begeistert, an Natur, Tieren und Pflanzen direkt teilzuhaben. Das Arbeiten mit der Mutterkuhherde wird gezeigt, aber auch die Ernte von Kartoffeln und weitere Feldarbeiten. Zudem greift er Kommentare von Usern auf und reagiert auf sie in eigenen Videos und mit klarer Meinung.

Die Jury betont die große Authentizität des TikTokers, aus der Storytelling ohne großen Technikeinsatz entsteht.

Benjamin Schmidt kommt aus dem thüringischen Kyffhäuserland und hat auf TikTok als @landwirt_kyf derzeit 77.400 Follower.

DLG Best Agri Instagrammer International 2024

Ayşe Öksüz @jerseyvet

Ayşe ist 20 Jahre alt und ein Blick auf ihr Instagram-Profil macht klar, dass sie genau weiß, was sie will: Sie studiert Tiermedizin und baut mithilfe ihrer Familie, aber ohne bäuerlichen Hintergrund, einen Milchhof mit reiner Jersey-Herde und Direktvermarktung auf. Ihren ungeschönten Alltag zeigt sie ihren Followern in packenden, emotionalen Bildern und Clips mit Splitscreens und aktueller Musik. Ihr ist es ein Anliegen, die moderne Landwirtschaft vor allem jungen Leuten und anderen jungen Landwirtinnen und Landwirten zu vermitteln.

Die Jury hebt hervor, wie gekonnt und zugewandt die Influencerin Inhalte und Gefühl miteinander verknüpft und vermittelt.

Ayşe Öksüz kommt aus dem türkischen Eskişehir und hat als @jerseyvet auf Instagram derzeit 15.600 Follower.

DLG Best Agri Instagrammer in German 2024

Klaas Meier @klaasmitk

Klaas ist ein 23-jähriger Landwirt, der seine Arbeit tut und dabei seine Kamera mitlaufen lässt. Er erzählt seinen Followern so unmittelbar wie ein Freund in einem Whatsapp-Video von dem, was ihm die Natur und die Gegebenheiten im Jahresverlauf an Herausforderungen und Freuden schenken. Klaas spricht seine Community direkt an, fordert sie zum Austausch und eigenen Erleben auf. Was authentisch und wie aus dem Ärmel geschüttelt daherkommt, ist auch das Ergebnis eines gekonnten Storytellings, gepaart mit technischer Raffinesse in Schnitt & Co.

Die Jury sieht im Creator einen Sympathieträger und Meister seines digitalen Handwerks zugleich.

Klaas Meier kommt aus dem ostwestfälischen Minden und hat als @klaasmitk auf Instagram derzeit 30.700 Follower.

DLG Best Agri YouTuber International 2024

Klemen Bobnar @BOBNAR7

In seinen Videos probiert Klemen die Land- und Forsttechnik aus und vergleicht verschiedene Geräte. Er lässt seine Follower an landwirtschaftlichen Veranstaltungen teilhaben und sie hinter die Kulissen blicken, beispielsweise bei der Hofarbeit oder beim Shooting für seine Merchandise-Produkte. Er wendet sich direkt an seine Zuschauer, spricht mit ihnen als gut gelaunte, energetische Person. Auch Kooperationen setzt er informativ wie unterhaltsam um.

Die Jury bewertet die YouTube-Videos durch ihre Nachvollziehbarkeit, Kameraführung, Schnitt und Auflösung als sehr gut.

Klemen Bobnar kommt aus dem slowenischen Voglje und hat als @BOBNAR7 auf YouTube derzeit 31.600 Follower.

DLG Best Agri YouTuber in German 2024

Cevin Lorenzen @sh.farming20

Der Landwirtschaftsstudent Cevin startete seinen Kanal als Erntehelfer in Australien. Große Flächen, große Maschinen, Outback-Aktivitäten – all das fängt er mit Kamera und Drohne ein, setzt es im Schnitt zu einem roten Faden und mit passender Musik zusammen. Neben der Faszination für die Landtechnik prägen seine persönlichen Erzählungen die Clips maßgeblich. Mittlerweile macht er den Nordosten Deutschlands unsicher und wird sicher auch von dort aus der Kabine berichten.

Die Jury ist beeindruckt von der Qualität und Reichweite, die sich der YouTuber bereits in kurzer Zeit erarbeitet hat.

Cevin Lorenzen kommt aus dem schleswig-holsteinischen Rethwisch, arbeitet nach ein paar Monaten in Australien nun in Mecklenburg-Vorpommern und hat auf YouTube als @sh.farming20 derzeit gut 3.600 Follower.

Die Gewinner des diesjährigen DLG Agri Influencer Awards bekommen auf der Young Farmers‘ Party 2024 ihren Preis überreicht. Die Party startet am 14. November um 18:30 Uhr in der Münchner Halle auf der EuroTier 2024. Die Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management findet vom 12. bis 15. November in Hannover statt.„Wir freuen uns, wieder viele Gesichter der nationalen und der internationalen Agri-Influencer-Szene in Hannover zu begrüßen. Damit erkennen wir die wichtige Arbeit der landwirtschaftlichen Influencer in den sozialen Medien an und würdigen darüber hinaus die tolle Arbeit der Preisträger“, so Theresa Günther, Social-Media-Redakteurin bei der DLG.In den Einreichungen zum DLG Agri Influencer Award spiegelt sich wider, wie schnell sich die landwirtschaftliche Kommunikation in den sozialen Medien entwickelt hat: „Wir haben in der Jury über die Jahre hinweg festgestellt, dass mittlerweile auch Profile mit kleiner Reichweite häufig und regelmäßig posten. Auch die Qualität hat inhaltlich sowie technisch zugenommen. Zudem stellen sich nun viele Creator auch selbst vor die Kamera, zeigen sich als Mensch und nehmen die Follower mit auf ihren Hof“, sagt Heike Zeller von aHEU - Regionale Vermarktungsstragien, die der Award-Jury vorsitzt.„Interessant zu sehen ist auch, wie sich in verschiedenen Ländern die Kanäle und Ziele der Influencerinnen und Influencer unterscheiden“, zeigt sich Katrin Fischer beeindruckt, Vorsitzende des Verbands Deutscher Agrarjournalisten e.V. (VDAJ) und Jury-Mitglied seit 2022.