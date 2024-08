Automatische Futteranschieber für Rinderställe auf der EuroTier 2024 im Fokus

Lely: Juno J2

Sveaverken: RoboPusher Nimbo

Cooperl/CRD: Alim‘ Concept

Rovibec: Ranger

Schauer: Faro

JOZ: Moov 2.0

Wasserbauer: Butler Gold Pro

Autonome, adaptive Agrarsysteme gewinnen für die praktische Landwirtschaft an Bedeutung, da die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften abnimmt und viele neue Systeme mit Hilfe von Sensoren in der Lage sind, prozessbegleitend auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Diese Entwicklung vollzieht sich nicht nur auf dem Acker, sondern auch im Stall vor dem Hintergrund der Verbesserung des Tierwohls, der Verminderung von Umweltbelastungen sowie zur Optimierung der Arbeitsbedingungen und der Absicherung der Wirtschaftlichkeit.Die DLG widmet sich schon seit vielen Jahren dem Einsatz von Agrarrobotern. Mit FarmRobotix hat sie jetzt eine neue Plattform für Robotik, Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Landwirtschaft geschaffen, die ein Forum für Know-how-Transfer und Networking bieten soll. Auf der EuroTier 2024 wird sich FarmRobotix in einer Kombination aus Ausstellungs- und Fachprogramm sowie Live-Vorführungen präsentieren. Neben täglich stattfindenden Vorträgen auf der DLG-Expert Stage können Besucher Roboter auf speziellen Demoflächen in Aktion erleben und praktische Einblicke in den Betrieb von autonomen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten bekommen.Im Rahmen der EuroTier 2024 widmet sich das „Barn Robot Event“ der Thematik des automatischen Anschiebens von Futter in Rinderställen. In Halle 13 werden die Roboter auf einer vorbereiteten Fläche im praktischen Einsatz gezeigt. Besucherinnen und Besucher erleben während den Live-Vorführungen, wie automatische Futteranschieber Rinderhalter bei ihrer Arbeit unterstützen können. Zweimal täglich finden hier zudem moderierte Vorführungen statt, vormittags in deutscher Sprache und nachmittags in Englisch.Bei den moderierten Vorstellungen der einzelnen Futteranschieber werden Firmenvertreter anwesend sein und über ihr Produkt informieren. Hier haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mehr Informationen über die Futteranschieberoboter zu erhalten.