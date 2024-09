Animal Welfare Award 2024: Cow-Welfare A/S gewinnt Preis für höheres Tierwohl

Cow-Welfare Flex Air Stall

Cow-Welfare A/S

Halle/Stand: Halle: 12 Stand: B49

Der Animal Welfare Award wird seit 2018 von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) gemeinsam mit dem bpt (Bundesverband der praktizierenden Tierärzte) vergeben. Voraussetzung ist der Gewinn einer Gold- oder Silbermedaille im DLG-Neuheiten-Wettbewerb „Innovation Award EuroTier“. Nach den Bewertungsrichtlinien des Animal Welfare Awards wird ein bereits mit einer Gold- oder Silbermedaille prämiertes Produkt ausgezeichnet, das in besonderem Maße den Anforderungen an einen höheren Tierwohlstandard gerecht wird. Für die Auswahl entscheidend sind Innovationen in den Bereichen Tiergerechtheit und Tiergesundheit. Produkte, die die Ausübung arttypischer Verhaltensweisen fördern und die Gesundheit der Tiere positiv unterstützen, werden damit besonders hervorgehoben.Mit einer Neuheiten-Goldmedaille wird ein Produkt mit neuer Konzeption ausgezeichnet, bei dem sich die Funktion entscheidend geändert hat und durch dessen Einsatz ein neues Verfahren ermöglicht oder ein bekanntes Verfahren wesentlich verbessert wird. Mit einer Neuheiten-Silbermedaille wird ein Produkt ausgezeichnet, bei dem ein bekanntes Produkt so weiterentwickelt wurde, dass eine wesentliche Verbesserung der Funktion und des Verfahrens zu erwarten ist.Mit dem Animal Welfare Award wird dieses Jahr der Flex Air Stall von Cow Welfare ausgezeichnet. In Zeiten des Klimawandels und immer länger währenden Perioden mit sehr hohen Temperaturen im Sommer ist das Vermeiden von Hitzestress bei landwirtschaftlichen Nutztieren eine sehr große Herausforderung. Neben einer massiven Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Tiergesundheit geht Hitzestress bei Milchkühen auch mit einem deutlichen Rückgang der Milchleistung einher. Nachrüstbare Systeme wie Ventilatoren sind in bestehenden Stallgebäuden schwer umzusetzen und die gewünschte Kühlwirkung wird oft nicht dort erreicht, wo sie benötigt wird, nämlich am Tier.Hier setzt der Flex Air Stall an: Durch einen konstanten Frischluftzustrom in den Liegebereich der Kuh über den Boxenbügel wird der Kuhkomfort deutlich erhöht. Dieser Ansatz ist dabei ebenso einfach wie innovativ.Tierleid durch Hitze wird dadurch schnell und dauerhaft verhindert. Erstmalig steht ein System zur Verfügung, das eine komfortable Klimazone im Ruhebereich der Tiere schafft und so ein optimales Wohlbefinden der Kühe im Boxenlaufstall schnell und effektiv umsetzt. Der Flex Air Stall dient damit dem unmittelbaren Schutz des Wohlergehens und der Gesundheit der Kühe, gerade vor der aktuellen Herausforderung des Klimawandels, und hat somit den Animal Welfare Award hochverdient.