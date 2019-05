Neuer NABU-Naturlehrpfad für Prora

Der Standort wurde von den Projektpartnern ganz bewusst gewählt: Die Jugendherberge Prora in direkter Strandlage am nördlichen Rand des ehemaligen KDF-Bades liegt eingebettet in eine wertvolle Naturlandschaft zwischen Düne und Wald, in der eine Artenvielfalt, zum Teil von bedrohten Arten, vorherrscht. Zugleich kann am Standort eine rege Nutzung des Pfads erwartet werden, beziehungsweise wird diese durch die Jugendherberge gewährleistet: Schulklassen, Familien mit Kindern und Jugendgruppen gehören zu den Stammgästen der größten Jugendherberge des Landes mit 424 Betten und einem Zeltplatz.Der Naturlehrpfad wird zudem interaktiv in die Umweltbildungsangebote der Jugendherberge eingebunden: Vom Rollenspiel zur Küstendynamik bis hin zum Insektenhotelbau entwickelt die Jugendherberge Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung rund um den Pfad. Diese können in Zukunft von Familien, Gruppen und Schulklassen zu ihrem Aufenthalt in der Jugendherberge hinzugebucht werden.Zudem verbessert die Jugendherberge im Rahmen des Projekts die Lebensräume von Tierarten, die auf dem Gelände und in näherer Umgebung vorkommen. Dazu gehört unter anderem die Einrichtung und Instandhaltung von Fledermausquartieren, Nistkästen und Insektenhotels sowie die extensive Bewirtschaftung von Wiesenflächen auf dem Zeltplatz.Pressevertreter sind zur(Treffpunkt: Rezeption Jugendherberge Prora, Einladung siehe Anhang)In der Jugendherberge Prora steht die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) bei den Programmangeboten im Vordergrund. Über 75% der gebuchten Programme entsprechen den DJH-Qualitätskriterien für BNE und werden von der hauseigenen Umweltbildnerin mit Kooperationspartnern abgestimmt bzw. selbst entwickelt und umgesetzt. Die Umsetzung von BNE-Programmen ist Teil des bundesweiten Bildungsprofils „Umweltjugendherberge“ des Deutschen Jugendherbergswerks, zu dem unter anderem auch ein regionales und zum Teil biologisches Verpflegungskonzept sowie der Einsatz von Energiesparmaßnahmen gehören.Die Errichtung des Naturlehrpfades wird gefördert durch die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie sowie durch das Land Mecklenburg-Vorpommern als Maßnahme der Umweltbildung, -Erziehung und -Information von Vereinen und Verbänden.