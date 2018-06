16.06.2018: Absage Entdeckertag Jugendherberge Mirow

Die für den 16. Juni 2018 in der Jugendherberge Mirow geplante öffentliche Veranstaltung muss leider ausfallen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat aufgrund einer Gruppenerkrankung, deren Ursache noch nicht aufgeklärt werden konnte, vorsorglich die Sperrung der Jugendherberge bis einschließlich 17. Juni 2018 angeordnet. Die für das Wochenende gebuchten Gäste werden derzeit versucht, in andere Jugendherbergen in der Region zu verteilen. Die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsbehörden, Rettungskräften und Mitarbeitern der Jugendherberge findet in enger Abstimmung und mit größter Vorsorge für die Gäste der Jugendherberge statt.



In der Jugendherberge Mirow ist in der Nacht zum 15. Juni 2018 eine Magen-Darm-Erkrankung bei einer Gästegruppe aufgetreten. Die medizinische Versorgung wurde umgehend sichergestellt. Mitarbeiter des zuständigen Gesundheits- sowie des Veterinär- und Lebensmittelamtes im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte arbeiten derzeit vor Ort an der Ursachenaufklärung. Alle Gäste der Jugendherberge Mirow sind am 15. Juni planmäßig abgereist. Die vorübergehende Sperrung der Jugendherberge ermöglicht die vollständige Aufklärung möglicher Ursachen. Für Montag, 18. Juni 2018, ist die Wiederaufnahme des regulären Betriebs der Jugendherberge Mirow geplant.

