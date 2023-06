Dittmeier Versicherungsmakler gehört zu „Deutschlands Besten“

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) mit Sitz in Hamburg ermittelt alljährlich im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY die Top-Anbieter aus über 200 Branchen. Am Ende der umfangreichen Analysen, bei denen Millionen Kundenurteile gesammelt und ausgewertet werden, steht das Ranking für „Deutschlands Beste“. Die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH, spezialisiert auf die Belange von Verkehrsbetrieben, konnte 2022 den Titel für sich gewinnen.



Versicherungsleistungen sind komplex und häufig schwer vergleichbar. Betrifft das Versicherungsmanagement Busunternehmen, LKW-, Taxi- oder Kfz-Flotten, spielen viele Aspekte eine Rolle – oft ist noch ein möglicher Schaden im Ausland mit zu bedenken. Als spezialisierter Versicherungsmakler hilft Dittmeier seinen Mandantinnen und Mandanten bei der Auswahl geeigneter Versicherungsleistungen. Und da die GmbH die Interessen von über 1000 Verkehrsunternehmen bündelt, können dabei auch gute Konditionen bei den Versicherungsunternehmen verhandelt werden. Wird dieses Portfolio dann mit einem umfassenden Kundenservice und branchenspezifischen Supportleistungen unterfüttert, entsteht das, was nun mit dem Siegel „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet wurde: Erstklassige Top-Leistung.