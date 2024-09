Test: Immobilien-Preis-Maps im Internet 2024

Wie hoch sind die Immobilienpreise in der Region? Eine Frage, die Kaufinteressenten und private Eigentümer, die ihre Immobilie vermieten oder verkaufen möchten, gleichermaßen umtreibt. Einen passenden Service bieten einige Immobilienportale und Makler im Internet an: Preis-Maps, die basierend auf einer geografischen Karte eine Einschätzung ermöglichen. Im Auftrag des Nachrichtensenders ntv hat das Deutsche Institut für Service-Qualität vier Anbieter von Immobilien-Preis-Maps unter die Lupe genommen und deren Online-Service getestet ().Das Testergebnis fällt positiv aus: Das kostenlose Preisinformationsangebot kann insgesamt überzeugen und erweist sich vielfach als hilfreich. Die Immobilien-Preis-Maps im Internet erzielen im Schnitt ein gutes Ergebnis, wobei aber die Leistungsunterschiede zwischen den Anbietern recht deutlich sind – die Qualitätsurteile reichen von „befriedigend“ bis hin zu „sehr gut“.Deutliche Unterschiede gibt es in puncto Informationswert der Preis-Maps, etwa bei der Detailtiefe. Teilweise fehlt eine Differenzierung zwischen Miet- und Kaufpreisen oder die Unterteilung nach Häusern und Wohnungen. Ebenfalls kein Standard: die Möglichkeit, die Preise auf verschiedenen Ebenen, etwa Stadtteil, Straßenblock oder Haus, zu betrachten. Gemein ist aber allen Preis-Maps, dass sie verschiedene Preisniveaus farblich kennzeichnen und über Preisentwicklungen informieren.Aus Nutzersicht sind die Informationen der Immobilien-Preis-Maps meist gut verständlich und strukturiert aufbereitet, aber inhaltlich nicht immer umfangreich. Zudem besteht noch Potenzial bei der optischen Gestaltung und der Bedienungsfreundlichkeit, da sich die Website den Nutzerinnen und Nutzern nicht immer intuitiv erschließt.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Immobilien-Preis-Maps bieten eine gute und schnelle Orientierung über die Preisstruktur. Durch einen Anbietervergleich erhält man hier aussagekräftige Durchschnittswerte. Wer aber wirklich präzise und verlässliche Preisangaben benötigt, kommt nicht umhin, einen Makler oder Gutachter hinzuzuziehen.“Testsieger ist Immoscout24 mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Die Immobilien-Preis-Map punktet sowohl bei der Internetanalyse als auch der Nutzerbetrachtung und belegt in beiden Teilbereichen den ersten Rang. Dabei überzeugen etwa die Preisschätzungen auf verschiedenen Detailebenen (beispielweise Stadtteil, Block oder Haus) sowie die Differenzierung zwischen Miet- oder Kaufpreisen. Hilfreiche Zusatzinformationen zum Internetausbau und zum Mobilfunknetz ergänzen die Funktionalität der Karte.Den zweiten Rang belegt Immowelt mit dem Qualitätsurteil „gut“. Dabei erzielt die Immobilien-Preis-Karte in beiden Teilbereichen – Internetanalyse und Nutzerbetrachtung – das jeweils zweitbeste Ergebnis. Der Anbieter punktet zum Beispiel mit weiterführenden Informationen zur Aktualität des Preises und aktuellen Immobilienangeboten sowie mit einem optisch ansprechenden Gesamteindruck der Preis-Map.Homeday platziert sich auf Rang drei („befriedigend“). Die Website ist übersichtlich gestaltet und intuitiv navigierbar. Die Preise für Häuser und Wohnungen werden bis auf die tiefste Detailebene angezeigt und es gibt eine Satellitenansicht von Gebäuden. Auf Platz vier folgt McMakler, ebenfalls mit einem befriedigenden Resultat.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete den Online-Service von vier Anbietern, die Immobilien-Preis-Maps im Internet offerieren. Die Messung der Servicequalität erfolgte bei jedem Unternehmen anhand von jeweils zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzerinnen und -nutzer sowie einer detaillierten Analyse jeder Website inklusive der Ermittlung des themenspezifischen Informationsangebots. Es flossen 44 Servicekontakte mit den Anbietern in die Auswertung ein.