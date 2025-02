Studie: Nachhilfeinstitute 2025

Wenn die Schulnoten sinken, steigt der Druck – sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern. Professionelle Nachhilfe kann helfen, Lernrückstände aufzuholen. Doch welches Unternehmen bietet die beste Beratung und das überzeugendste Angebot? Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat in einer aktuellen Studie im Auftrag des Nachrichtensenders ntv fünf überregionale Nachhilfeanbieter getestet (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 27.02.2025, 18:35 Uhr).



Angebot und Vertragsbedingungen oft top



Mit durchschnittlich 73,7 Punkten erreichen die Nachhilfeinstitute ein gutes Gesamtergebnis. Eine große Stärke ist dabei die Beratung vor Ort: Die freundlichen, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten kompetent, verständlich und strukturiert. So sind im Test alle Aussagen fachlich korrekt. Ein weiterer Pluspunkt: Beratungstermine können auch kurzfristig vereinbart werden. Defizite zeigen sich hingegen insbesondere beim Service per E-Mail: Fast jede zweite E-Mail-Anfrage bleibt unbeantwortet.



Teilweise mehr als 1.000 Standorte



Die Branche punktet besonders auch in der Leistungsanalyse, in der das Angebot und die Vertragsbedingungen untersucht wurden. Zu den Angebotsstandards der Nachhilfeinstitute gehören beispielsweise kostenlose Probestunden, Elterngespräche und die Dokumentation des Lernfortschritts. Deutliche Unterschiede gibt es bei der Anzahl der Standorte und den angebotenen Fächern. Drei Institute sind mit mehr als 900 Niederlassungen bundesweit präsent, die beiden anderen verfügen hingegen über deutlich weniger als 200 Standorte. Das Fächerspektrum der Anbieter reicht von nur zwei bis zu 13 Fächern.



Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Eine persönliche Beratung vor Ort ist die beste Entscheidungshilfe – hier überzeugen alle getesteten Institute. Eltern sollten ihr Kind direkt einbeziehen, um gemeinsam die Lernumgebung kennenzulernen und bei Gefallen gleich eine Probestunde zu vereinbaren.“



Das Ranking



Platz 1: Schülerhilfe ist Testsieger mit dem Qualitätsurteil „gut“ und bietet die beste Beratung vor Ort, die sehr kompetent und lösungsorientiert ausfällt. Schülerhilfe überzeugt auch mit einem übersichtlichen und nutzerfreundlichen Internetauftritt. Das Angebot und die Vertragsbedingungen schneiden zudem sehr gut ab, etwa durch eine sehr hohe Standortzahl und flexible Laufzeiten.



Platz 2: Studienkreis (Qualitätsurteil: „gut“) offeriert das umfangreichste Angebot, das zum Beispiel auch Ferienkurse und Hausaufgabenhilfe umfasst. Der Online-Service ist dank des hohen Informationswertes der Website führend. Am Telefon punkten die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem mit Freundlichkeit.



Platz 3: Mini-Lernkreis (Qualitätsurteil: „gut“) erreicht in drei Untersuchungsbereichen Top-3-Platzierungen: Beratung vor Ort, Service per E-Mail und Leistungsanalyse (Angebot und Vertragsbedingungen). Positiv fallen Details wie sehr kurze Wartezeiten an der Hotline oder die im Vergleich niedrigste durchschnittliche Anmeldegebühr auf.



Auch Lernstudio Barbarossa erhält die Gesamtnote „gut“ und belegt Platz vier, während Kumon sich mit „befriedigend“ auf Rang fünf platziert.



Fakten zur Studie



Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat fünf große, überregional tätige Nachhilfeinstitute getestet, die ihre Leistungen in eigenen Räumlichkeiten anbieten. Die Servicequalität wurde bei jedem Unternehmen anhand von zehn Beratungen vor Ort sowie jeweils zehn verdeckten Telefon- und E-Mail-Tests ermittelt. Hinzu kamen je zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzerinnen und -nutzer sowie eine detaillierte Analyse der einzelnen Websites. Insgesamt flossen 205 Servicekontakte mit den Instituten in die Auswertung ein. Darüber hinaus untersuchte und bewertete das DISQ das Angebot und die Vertragsbedingungen.



Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv

