Studie: Hotelportale 2026

Wer online ein Hotel bucht, erwartet Transparenz, einfache Abläufe und attraktive Preise. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv die Konditionen und den Online-Service von sieben Hotelportalen getestet. Die untersuchten Anbieter zeigen sich in puncto Konditionen und Online-Service insgesamt gut aufgestellt. Der Testsieger erzielt sogar das Qualitätsurteil „sehr gut“ (Veröffentlichungshinweis: ntv.de/tests).



Preise und Stornierungsmöglichkeiten variieren



Ein Vergleich lohnt sich: Insbesondere bei Städtetrips ins Ausland ist das Einsparpotenzial mit im Schnitt rund 13 Prozent der Übernachtungskosten hoch. Je nach Portal lassen sich im identischen Hotel und zu gleicher Reisezeit im Einzelfall bis zu 21 Prozent sparen. Die Studie deckt zudem deutliche Unterschiede bei Stornierungsbedingungen auf. Kostenlos stornierbare Angebote sind keineswegs Standard; insbesondere bei Auslandszielen fehlen sie häufig vollständig. Positiv fällt die hohe Verfügbarkeit auf: 95,7 Prozent der Musterfälle waren bei den Hotelportalen auch buchbar; fünf der sieben Portale lieferten stets passende Angebote.



Online-Service mit gutem Gesamteindruck



Die Websites der Portale sind klar strukturiert, Informationen lassen sich schnell finden und Such- sowie Filterfunktionen erleichtern die gezielte Hotelsuche. Zudem ist die Buchung bei den meisten Portalen unkompliziert und ohne Registrierungspflicht möglich. Die Zahlungsoptionen sind allerdings teils eingeschränkt. Selbst die online so etablierte Zahlung per PayPal ist nur bei gut der Hälfte der Anbieter möglich.



„Hotelportale bieten einen klaren Mehrwert, wenn Preise und Leistungen transparent sind und die Buchung unkompliziert ist. Wer gezielt vergleicht, kann spürbar sparen“, so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Das Ranking



1. Platz: Ehotel erzielt mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ den Testsieg. Das Portal bietet in nahezu allen Buchungsszenarien die niedrigsten Preise und eröffnet hier eine Kostenersparnis von bis zu rund 21 Prozent. Die Stornierungsbedingungen sind kundenfreundlich gestaltet. Die Website punktet u. a. mit vielfältigen themenspezifischen Informationen und einer Detailsuche mit präzisen Filtern.



2. Platz: Check24 (Qualitätsurteil: „gut“) überzeugt vor allem mit sehr guten Konditionen: In sämtlichen Testszenarien sind passende Angebote verfügbar und die Preise sind im Vergleich am zweitbesten. Die Internetseite bietet aus Nutzersicht eine intuitive Navigation und vermittelt einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ergänzende Inhalte wie ein Glossar und Hinweise rund um den Buchungsprozess erleichtern die Orientierung.



3. Platz: Booking.com erreicht ebenfalls das Qualitätsurteil „gut“. Beim Online-Service ist das Portal im Vergleich am besten aufgestellt. Die Website bietet umfassende themenrelevante Informationen, vielfältige Such- bzw. Filteroptionen und schneidet in der Nutzerbewertung, etwa dank ansprechendem Design und Übersichtlichkeit, sehr gut ab. Beim Preisvergleich belegt Booking.com Rang drei.



Weitere Hotelportale im Test (in alphabetischer Reihenfolge): Agoda.com, Hotel.de, Hotels.com und HRS.



Fakten zur Studie



Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat sieben Hotelportale getestet. Die Messung der Online-Servicequalität erfolgte über je zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzerinnen und -nutzer sowie einer Experten-Analyse der Websites. Im Fokus standen dabei die Usability, der Informationswert sowie die Transparenz und Sicherheit im Buchungsprozess. Es flossen 77 Servicekontakte mit den Hotelportalen in die Untersuchung ein. Ein zweiter Analysebereich behandelte die Konditionen: Auf der Basis fixer Reisedaten und zehn konkreter Hotels im In- und Ausland erfolgte eine stichtagsbezogene Ermittlung der jeweils günstigsten Angebote sowie die Bewertung der Preise, der Verfügbarkeit und der Stornierungsmöglichkeiten (Erhebungszeitraum: 13.-15.10.2025).



