Metaanalyse: Kunden-Favoriten – Höchste Weiterempfehlung

Die Jahresanalyse „Kunden-Favoriten – Höchste Weiterempfehlung“, die das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv durchgeführt hat, zeigt, welche Unternehmen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern am höchsten im Kurs stehen. Gradmesser hierfür ist die Bereitschaft zur Weiterempfehlung – ermittelt aus über 282.000 Kundenerfahrungen und -urteilen. ().Die Grundlage der Jahresanalyse 2023 bilden die Kundenmeinungen zu rund 2.900 bewerteten Unternehmen aus zahlreichen Branchen. Die Auswertung in neun übergreifenden Themenfeldern deckt zahlreiche Wirtschafts- und Lebensbereiche ab, beispielsweise Banken, Versicherungen, Reise & Touristik, Internet & Mobilfunk oder Wohnen & Einrichtung. In jeder der 56 Einzelkategorien werden jene drei Unternehmen ausgezeichnet, bei denen die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden am stärksten ausgeprägt ist.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Die Bereitschaft, ein Unternehmen weiterzuempfehlen, hängt von ganz individuellen Erfahrungen ab. Sie ist damit de facto die Quintessenz aus jedem Kundenkontakt. Unsere umfangreiche Jahresanalyse und die daraus gewonnenen Ergebnisse sorgen für Aufklärung und können eine wichtige Hilfe im Entscheidungsprozess der Verbraucherinnen und Verbraucher sein.“Das Deutsche Institut für Service-Qualität führte eine Metaanalyse der DISQ-Verbraucherbefragungen des Jahres 2023 mit dem alleinigen Fokus auf die Weiterempfehlungsbereitschaft durch. Das DISQ erhob in diesem Zeitraum Kundenmeinungen zu 2.845 Unternehmen. Die Befragungen basierten auf dem internetgestützten Verfahren des Computer Assisted Web Interviewing (CAWI); die Weiterempfehlungsbereitschaft wurde dabei auf einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen erhoben. Es flossen insgesamt 282.831 Kundenstimmen ein; in der Einzelauswertung fanden ausschließlich jene Unternehmen Berücksichtigung, zu denen sich mindestens 80 Kundinnen und Kunden geäußert hatten.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv