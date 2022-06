7,9 Prozent! So hoch wie im Mai lag die Teuerungsrate in Deutschland zuletzt vor fast 50 Jahren. Vor allem die Bereiche Energie und Nahrungsmittel sind derzeit die Preistreiber. Die Folge für Verbraucherinnen und Verbraucher: Die Kaufkraft sinkt und dadurch erhöht sich der Druck, mehr auf die Preise zu achten. Doch nicht immer ist leicht ersichtlich, welche Anbieter in puncto Preise oder Kosten empfehlenswert sind. Hilfe bietet „Deutschlands Spar-Champions 2022“, eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von ntv (Ausgezeichnet werden die günstigsten Anbieter in elf Kategorien aus Branchen wie Energie, Technik und Mobilität. Zu „Deutschlands Spar-Champions 2022“ zählen Unternehmen wie etwa Vattenfall (Stromanabieter), Pÿur (Triple-Play-Anbieter), Ibis Budget (Budgethotels), Santander (Online-Banking bei Filialbanken) und Mobil in Deutschland (Automobilclubs).Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Das DISQ führt zahlreiche umfassende Studien durch, in denen auch Preise und Konditionen analysiert und bewertet werden, denn guter Service darf kein teurer Luxus sein. Nur Unternehmen, die sich nachhaltig als preisgünstig erweisen, verdienen die Auszeichnung Spar-Champion.“Die Metastudie „Deutschlands Spar-Champions 2022“ basiert auf 42 DISQ-Studien der letzten Jahre, wobei die aktuellste jeder Kategorie jeweils am höchsten gewichtet wurde. 90 Unternehmen aus elf Kategorien kamen in die Bewertung; insgesamt flossen 7.265 Preisdaten ein. In einigen Kategorien wurden aufgrund hoher Volatilität zusätzlich aktuelle Preisdaten erhoben, etwa bei den Gas- und Stromanbietern.