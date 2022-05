Deutschlands Beste Online-Portale 2022

Verbrauchervotum mit über 43.000 Kundenstimmen – Auszeichnung der besten Online-Portale in 62 Kategorien

Informieren, vergleichen, finden, buchen – Online-Portale sind eine wichtige Anlaufstelle in vielen Lebenslagen. Welche Anbieter in der Gunst der Nutzerinnen und Nutzer aktuell ganz oben stehen, beantwortet die Befragung „Deutschlands Beste Online-Portale 2022“, bei der 43.183 Kundenmeinungen eingingen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensenders ntv zeichnen heute die beliebtesten Unternehmen in 62 Kategorien aus; die feierliche Preisverleihung findet in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber – Test, Donnerstag, 19. Mai 2022, 18:35 Uhr).



Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen etwa 11880.com, Businessbike, Fewo-direkt, Idealo, Immowelt.de, Musterhaus.net, Myhammer, Neuwagen24.de, Secret Escapes und Stepstone. „Insgesamt 604 Online-Portale wurden in der groß angelegten Befragung bewertet. Unter den Ausgezeichneten finden sich auch zahlreiche Spezialisten, die der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind, aber bei der aktiven Nutzerschaft eine hohe Wertschätzung genießen“, so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: „Unabhängige Verbraucherinformation ist eine der journalistischen Prämissen von ntv. Dies drückt sich auch in dem Kunden-Award der besten Online-Portale aus, der von uns mitgetragen wird und der einen hohen Nutzwert für jedermann bietet.“



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 604 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 437 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen.



Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv