Deutschlands Beste Online-Portale 2018

Die Preisverleihung „Deutschlands Beste Online-Portale“ findet am Donnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Der Award ist das Ergebnis einer großen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 25.000 Kundenmeinungen die besten Unternehmen in 37 Kategorien (Sendehinweis: n-tv Ratgeber – Geld, Mittwoch, 30.05.2018, 18:35 Uhr).



Angefangen bei der Suche nach dem günstigsten Strom- oder Mobilfunktarif, über Kaufberatung, Preisvergleich und Reiseplanung bis hin zu Ernährungsratgebern und Schülernachhilfe – Portale im Internet sind für viele Menschen eine praktische Hilfe in immer mehr Lebensbereichen. Welche Anbieter in Deutschland aktuell die besten sind, haben nun die Verbraucher entschieden. Hans Demmel, Geschäftsführer von n-tv: „Die unabhängige Verbraucherinformation steht im Mittelpunkt des n-tv-Programms. Dass mit der Auszeichnung der besten Online-Portale ein Kunden-Award von uns mitgetragen wird, ist auch Ausdruck unseres Anspruchs, eine Berichterstattung mit hohem Nutzwert für jedermann zu bieten.“



Im Rahmen der Befragung haben die Verbraucher insgesamt 398 Online-Portale bewertet. In der Einzelauswertung fanden letztlich jene 221 Anbieter Berücksichtigung, die 80 Kundenmeinungen erreichten. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen auch Unternehmen, die ihren Vorjahreserfolg bestätigen konnten, wie Check24, Idealo oder Monster.“



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand von Unterkriterien, wie Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.



Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund 1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

