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Deutschlands Beste Anbieter – Life & Living Award 2026

Anbieter rund um Haus, Wohnen und Garten im Verbraucherurteil – Preisträger in 69 Kategorien

(lifePR) (Berlin, )
Welche Marken und Unternehmen rund um Haus, Wohnen und Garten aus Kundensicht überzeugen, zeigt der „Life & Living Award 2026“. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen damit die besten Anbieter in zahlreichen Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Bericht und Film unter www.ntv.de/tests).

Ausgezeichnet werden jährlich Anbieter, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Zuhause besonders positiv bewertet werden. Grundlage des „Life & Living Award 2026“ ist eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit rund 44.000 Stimmen. Insgesamt bewerteten die Kundinnen und Kunden dabei 591 Unternehmen und Marken.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild der bewerteten Branchen. Rund 84 Prozent der Befragten würden ihre Anbieter oder Marken weiterempfehlen. Noch ausgeprägter ist die Kundenbindung: Etwa 91 Prozent würden sich auch künftig wieder für die gleiche Marke oder denselben Anbieter entscheiden.“

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: „Die Ergebnisse zeigen, welche Anbieter im Bereich Haus und Wohnen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern besonders positiv bewertet werden. Der Life & Living Award schafft damit Transparenz in einem Markt mit großer Angebotsvielfalt.“

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 43.826 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke oder dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 591 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 569, die eine ausreichend hohe Zahl an Kundenmeinungen erreichten. Pro Kategorie gibt es je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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