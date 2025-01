Padel-Event der Extraklasse: Padel Eagle und DIE LEGION setzen neue Maßstäbe mit Deutschlands größtem Amateur-Turnier

Der Padel Eagle X-Mas Smash 2024 markierte bei Padelon Heilbronn einen Meilenstein für den deutschen Padel-Sport.40 Teams aus ganz Baden-Württemberg traten an, um bei Deutschlands größtem Amateur-Padel-Turnier sportliche Höchstleistungen zu zeigen und ein unvergessliches Event zu erleben. Hinter diesem Erfolg stehen Padel Eagle und die Eventagentur DIE LEGION, die gemeinsam ein Turnier schufen, das weit über den Sport hinausging.„Padel in Deutschland hat enormes Potenzial, und wir freuen uns, mit Events wie dem X-Mas Smash, gemeinsam mit starken Partnern wie dem Deutschen Padel Verband, Babolat und Vitavate, einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung dieses faszinierenden Sports leisten zu können,“ erklärt Adrian Bayh, Geschäftsführer von Padel Eagle und Organisator hochwertiger Padel-Reisen an den schönsten Padel-Orten Europas.Die renommierte Stuttgarter Eventagentur DIE LEGION, geleitet von Darko Ovcar, verwandelte Padelon Heilbronn in eine beeindruckende Event-Location. Durch kreative Konzepte, modernste Licht- und Soundtechnik sowie ein durchdachtes Rahmenprogramm wurde das Turnier zu einem unvergesslichen Erlebnis. „Mit dem X-Mas Smash haben wir erneut bewiesen, wie wir den Spirit des Sports mit der Inszenierung eines erstklassigen Events verschmelzen lassen können,“ erklärt Ovcar.Der Deutsche Padel Verband unterstützte das Turnier, während Babolat, als einer der führenden Anbieter für Padel-Ausrüstung, die neuesten Innovationen präsentierte. Für die notwendige Energie sorgte Vitavate mit erfrischenden Vitaminwassern, die bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen beliebt waren. B&B, der Technikdienstleister vor Ort, setzte die Halle mit innovativer Licht- und Soundtechnik gekonnt in Szene, sodass das Event auch visuell ein echtes Highlight wurde.Mit dem X-Mas Smash 2024 haben DIE LEGION und Padel Eagle gezeigt, wie Amateur-Padel-Turniere auf professionellem Niveau organisiert werden können. „Unser Ziel ist es, nicht nur Turniere zu veranstalten, sondern nachhaltige Events zu schaffen, die die Padel-Community in Deutschland weiter wachsen lassen,“ sagt Adrian Bayh. Darko Ovcar fügt hinzu: „Als Eventagentur war es uns wichtig, den Teilnehmern und Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das nicht nur sportlich überzeugt, sondern durch eine professionelle Inszenierung nachhaltig begeistert. Gemeinsam mit Padel Eagle werden wir weiterhin daran arbeiten, den Padel-Sport in Deutschland auf ein neues Level zu heben.“Schauen Sie sich jetzt den offiziellen Aftermovie an und erleben Sie die Höhepunkte des Turniers: Hier klicken