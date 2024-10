Die Legion GmbH begeistert mit zwei herausragenden Events für Bucher Automation AG

Die Eventagentur Die Legion GmbH durfte kürzlich zwei spektakuläre Veranstaltungen für die Bucher Automation AG realisieren. Innerhalb weniger Tage verwandelte die Agentur das Areal des neuen Firmengebäudes in Marbach in den Schauplatz zweier unvergesslicher Events – für Kunden, Partner und Mitarbeiter.



Der erste Höhepunkt war die feierliche EröƯnung des neuen Firmengebäudes, zu der rund 150 geladene Gäste, darunter wichtige Kunden und Partner, am stilvoll gestalteten Standort zusammenkamen. Die Gäste konnten nicht nur die beeindruckenden Räumlichkeiten des Unternehmens besichtigen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der hochkomplexen Produktionsanlagen werfen. Es war ein Event, das den Innovationsgeist und die Vision von Bucher Automation eindrucksvoll widerspiegelte. „Ein unvergesslicher Tag“, so das Feedback vieler Teilnehmer, die den perfekten Mix aus Eleganz und technischer Faszination lobten.



Doch damit nicht genug: Nur zwei Tage später hieß es „Bühne frei!“ für die Mitarbeitenden von Bucher Automation AG. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelten sich zu einem ausgelassenen Sommerfest auf dem gleichen Gelände. Die riesige Bühne, die Vielfalt an Foodtrucks und erfrischende Drinks sorgten für eine ausgelassene Atmosphäre. Ein Highlight des Festes war die Gelegenheit, erneut einen Blick auf die beeindruckende Produktion zu werfen – diesmal in einem entspannten, feierlichen Rahmen mit Familienangehörigen.



Die Legion GmbH zeigte bei der Planung und Durchführung ihr gesamtes Können und sorgte bei beiden Events für reibungslose Abläufe und eine perfekte Inszenierung. Die Herausforderung, in so kurzer Zeit zwei so unterschiedliche Veranstaltungen zu realisieren, meisterte die Agentur mit Bravour.



„Wir danken Bucher Automation für das große Vertrauen und die wunderbare Zusammenarbeit“, so das Team der Legion GmbH. „Es war uns eine Ehre, diesen besonderen Moment mitgestalten zu dürfen.“

