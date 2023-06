„Armut bekämpfen! – #ausLiebe“ heißt das Motto der Woche der Diakonie 2023. Vom 18. bis 25. Juni 2023 stellt sie in einer der größten Spendensammlungen in Württemberg armutsbetroffene Familien in den Fokus, die durch steigende Energiepreise und Inflation noch mehr in Bedrängnis kommen. Die Diakonie stärkt Kinder und Familien, damit die Armut der Eltern nicht die der Kinder wird. Sie unterstützt mit Projekten wie Mittagstischen, günstigen Einkaufsmöglichkeiten oder Schulranzenaktionen. Einrichtungen der Familien- und Jugendhilfe helfen mit Beratungsangeboten in Lebensfragen, durch ein Gruppenangebot für Kinder oder ein Freizeitprogramm. „Möglich ist ein solches Angebot nur durch zahlreiche Spenden, für die wir sehr dankbar sind“, so Oberkirchenrätin Annette Noller, Vorstandsvorsitzende der Diakonie Württemberg.In der Woche der Diakonie lädt die Diakonie Württemberg am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr, zum Benefiz-Abend „Lichtblicke“ in den Hospitalhof Stuttgart ein. Unterstützt wird sie vom Kabarettisten Christoph Sonntag, den Musikern Hanke Brothers und dem Magier Marco Miele, die auf ihre Gage verzichten, sowie von lokalen Unternehmen. Der Erlös der Veranstaltung kommt Projekten zur Bekämpfung von Armut zugute und schafft so Lichtblicke für Menschen, die auf Notfallhilfe, Beratung oder Hilfe zur Teilhabe angewiesen sind. Tickets gibt es an der Abendkasse und unter www.diakonie-wuerttemberg.de/benefiz Abgeschlossen wird die Woche mit dem Diakonie-Sonntag am 25. Juni, an dem das Opfer in den evangelischen Gottesdiensten in der württembergischen Landeskirche für die Arbeit der Diakonie bestimmt ist. Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller hält den Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche.In der Woche der Diakonie wirbt die Diakonie Baden-Württemberg für ihre Arbeit. Rund 1.500 Kirchengemeinden sammeln für die diakonische Unterstützung von Menschen in Not. Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen zeigen die Vielfalt diakonischer Angebote. Die Woche der Diakonie ist eine der größten Spendenaktionen in Baden-Württemberg.