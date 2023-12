„Visible – sichtbar“: Fotoprojekt geflüchteter Frauen in Nordgriechenland

Ausstellung im Theaterhaus Stuttgart bis 4. Februar 2024, Vernissage am kommenden Sonntag, 16:30 Uhr

Geflüchtete Frauen und Mädchen in Nordgriechenland haben sich mit selbst erdachten Motiven zu ihrer Flucht und Zukunft gegenseitig fotografiert. Die Foto-Ausstellung „Visible – sichtbar“ wird am kommenden Sonntag im Theaterhaus eröffnet und ist dort bis 4. Februar 2024 zu sehen.



Die Fotografien sind im Casa Base entstanden, einer kleinen Einrichtung neben dem Flüchtlingscamp in Diavata bei Thessaloniki. Es bietet Freizeitangebote und Beratung nur für Frauen und Mädchen an. Die Akteurinnen des Fotoprojekts überlegten sich die Motive und die Ausgestaltung, fotografierten einander. Sie suchten ihren Weg in die Sichtbarkeit. Begleitet werden sie vor Ort von QRT (Quick-Response-Team) und NAOMI (ein Projekt der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thessaloniki). Die Frauen kommen aus Syrien oder Afghanistan, aus dem Irak oder dem Iran und weiteren Ländern. Sie haben Schlimmes hinter sich und wie es weitergeht, ist ungewiss.



Casa Base bietet geflüchteten Frauen und Mädchen Schutz. Hier können sie ganz unter sich ihren Interessen nachgehen. Sie bekommen Sprachunterricht oder medizinische Betreuung. Sie lernen nähen oder basteln Schmuck. Sie malen oder sie spielen. Sie können ganz in Ruhe zu sich kommen, Freundschaften schließen und sich gegenseitig unterstützen.



Organisiert wird das Angebot in Casa Base von QRT (Quick-Response-Team) und Naomi (ein Projekt der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thessaloniki).



Die Ausstellung wird organisiert von Kalimera e.V., der Deutsch-Griechischen Kulturinitiative in Stuttgart, dem Diakonischen Werk Württemberg, und der Kirchlich-diakonischen Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Unterstützt haben das Fotofachlabor Prolab und das Theaterhaus Stuttgart.



Die Ausstellung ist vom 17. Dezember 2023 bis 4. Februar 2024 im Theaterhaus Stuttgart, Galerie im 1. Stock, zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 17. Dezember 2023, um 16:30 Uhr statt.