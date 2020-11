Verleihung des Jugenddiakoniepreises Baden-Württemberg

Sechs diakonische Projekte haben den vom Diakonischen Werk Württemberg, von der Evangelischen Jugend in Baden und dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und den Zieglerschen ausgelobten Jugenddiakoniepreis erhalten. Die Preisverleihung findet am 12. November um 17.30 Uhr digital statt.



Gewonnen hat auch das Projekt „Kinderkirche Online“. Das von und mit Kindern und Jugendlichen der Kirchengemeinde Jesingen (Kirchheim) umgesetzte Angebot ermöglichte nicht nur einen digitalen, sondern auch einen weitgehend interaktiven Kindergottesdienst während des Corona-Lockdowns. So wurden beispielsweise biblische Geschichten mit Lego nachgebaut und verfilmt und „Live-Spiele“ entwickelt, an denen Kinder und Jugendliche sich aktiv von zuhause aus beteiligen konnten.



Verliehen wird der Jugenddiakoniepreis von der Diakonie Württemberg, der Evangelischen Jugend Baden-Württemberg und den Zieglerschen. Unterstützt wird er von der Stiftung Diakonie Württemberg und vom Jugendradio bigFM. Mit diesem Preis werden soziale Projekte von Jugendlichen in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Insgesamt werden je drei Preise in zwei Altersgruppen vergeben.



Zu den Gewinnern gehören neben dem Projekt Kinderkirche Online:



In der Altersgruppe: von 13 bis 17 Jahren: Die Initiative Mühlengärtle aus Gemmingen und die Gruppe „Youth We Go“ mit ihrer Keksbackaktion in der Kirchengemeinde Wollmatingen.



In der Altersgruppe: von 18 bis 27 Jahren: Das Multimedia-Projekt „Teenager versus Corona“ in Pforzheim, das Projekt „Diakonisch sehen lernen“ der Kindergruppe der Kirchengemeinde Ostelsheim und der Verein „Bridging Gaps“ aus Sindelfingen mit ihrer sozialdiakonischen Bildungsarbeit.

(lifePR) (