„Verkehrswende in der Arbeitswelt“ des Ministeriums für Verkehr in Baden-Württemberg

In Ergänzung zur Pressemitteilung zwei Zitate der anwesenden Vertreter von Diakonie und Caritas bei der heutigen Veranstaltung des Verkehrsministeriums.



„Als Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg freuen wir uns, Teil des Bündnisses `Verkehrswende in der Arbeitswelt´ zu sein. Wir stehen zu einer sozial-ökologischen Transformation, in der das Wohl der Menschen und auch der Klimaschutz im Mittelpunkt stehen. Nachhaltige Mobilität für alle ist dabei eines der Ziele, die wir gemeinsam erreichen müssen. Um dieses Ziel auch bei uns voranzutreiben, fördern wir beispielsweise ÖPNV-Tickets für unsere Mitarbeitenden und unterstützen Modelle zur Fahrradförderung oder die E-Mobilität. Groß ist das Potenzial für die Verkehrswende auch bei unseren zusammen rund 150.000 Mitarbeitenden in Baden-Württemberg, die einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten können.“



Matthias Fenger, Caritasdirektor der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und Dr. Robert Bachert, Finanzvorstand der Diakonie Württemberg für die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände Baden-Württemberg