"Take Care!" - Aktionswoche zur Attraktivität sozialer Berufe

Auf die Vielfalt sozialer Berufe macht die Diakonie in Deutschland bei deraufmerksam.Soziale Berufe sind viel mehr als Pflege. Die Hauwirtschafterin plant die Mahlzeiten in der Einrichtung und organisiert das Sommerfest. Der Arbeitserzieher hilft benachteiligten Menschen bei ihrem Start ins Berufsleben. Die Familienpflegerin springt ein, wenn die Mutter längere Zeit ausfällt. Der Heilerziehungspfleger betreut auch Ferienangebote für Kinder mit Behinderung. Die Betriebswirtin regelt die Finanzierung im Non-Profit-Bereich.Die Tätigkeiten sind abwechslungsreich, ermöglichen selbstverantwortetes Arbeiten , geben Zufriedenheit und Sinn, auch sind die Berufe krisensicher.Die Aktionswoche richtet sich an Jugendliche, die vor ihrer Berufswahl stehen, an deren Eltern, aber auch an die gesamte Gesellschaft und Politik.Wir laden Sie ein, über soziale Berufsfelder zu berichtenÜber ihr Interesse freuen wir uns. Gerne vermitteln wir Ihnen Kontakte in Einrichtungen und zu Gesprächspartnerinnen und –partnern.