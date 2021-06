MachMit!Award für soziales Engagement

Der Countdown zum diesjährigen Jugenddiakoniepreis läuft. Bis zum 13. Juli 2021 können sich sozial engagierte Jugendliche aus Baden-Württemberg für den MachMit!Award bewerben. Der Jugenddiakoniepreis der Diakonie Württemberg, der Evangelischen Jugend in Baden und des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg wird zum 15. Mal ausgeschrieben und ist mit insgesamt 3.500 Euro dotiert. Ziel des Preises ist es, das soziale Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern.Der MachMit!Award soll bestehende soziale Initiativen und engagierte Gruppen stärken und bestätigen. Darüber hinaus gibt der Jugenddiakoniepreis Impulse für neue Initiativen im sozialen Engagement junger Menschen. Getragen und finanziell unterstützt wird der Preis von der Diakonie Württemberg, dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden, dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, dem diakonischen Unternehmen Die Zieglerschen, der Evangelischen Bank sowie dem Jugendradio bigFM.Bewerben können sich Jugendliche und junge Erwachsene in den beiden Altersklassen zwischen 13 und 17 sowie zwischen 18 und 27 Jahren. Die Projekte können von Schulklassen, anderen Gruppen oder von einzelnen Personen durchgeführt werden. In beiden Altersstufen sind je drei Preise zu gewinnen: 1. Preis: 1.000 Euro, 2. Preis: 500 Euro und 3. Preis: 250 Euro. Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass das Projekt in Baden-Württemberg stattfindet. Es kann etwas ganz Neues sein, ein Projekt, das gerade geplant wird, eine Veranstaltung, die bereits stattgefunden hat, oder ein bewährtes Angebot, das schon seit einiger Zeit läuft. Teilnehmen können alle Projekte, bei denen soziales Engagement gefragt ist: Ob Hilfeleistungen für ältere Menschen, Kinder, Jugendliche oder einfallsreiche Sammelaktionen für verschiedene Projekte, beispielsweise Übersetzungen von Corona-Regeln für Menschen mit Migrationshintergrund, eine kreative Backaktion für Pandemie-Opfer, eine Spendenaktion für Entwicklungszusammenarbeit, Unternehmungen mit älteren oder behinderten Menschen oder Anpflanz- und Verkaufsaktionen für einen guten Zweck. Bewerbungsschluss ist am 13. Juli 2021.Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zu einer digitalen Preisverleihung im Herbst 2021 eingeladen. Auf dieser virtuellen Bühne werden sie für ihr soziales Engagement gewürdigt.Weitere Informationen zum MachMit!Award unter www.jugenddiakoniepreis.de oder in der Geschäftsstelle des Jugenddiakoniepreises, Götz Kanzleiter, Telefon 0711 1656 412.