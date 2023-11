#LichtAus in 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg

Soziale und öffentliche Einrichtungen fürchten die Auswirkungen der massiven sozialen Kürzungen des Bundes

Viele soziale und öffentliche Einrichtungen in Baden-Württemberg haben heute um 17.30 Uhr ihre Lichter für 25 Sekunden ausgeschaltet – eine Sekunde für jedes geplante Prozent der geplanten Einsparung im Bundeshaushalt im sozialen Bereich. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg, der Landkreistag und der Städtetag hatten sich zu einer zentralen und landesweiten gemeinsamen Aktion für ein sichtbares Zeichen zusammengeschlossen. Auch die Diakonie Württemberg hat sich beteiligt.



Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 sieht Kürzungen in Höhe von 25 Prozent für die soziale Infrastruktur vor. Die Auswirkungen werden in Baden-Württemberg direkt zu spüren sein: 4.000 Stellen für Freiwilligendienste müssen gestrichen werden, Migrationsberatungsstellen werden schließen müssen. Betroffen sind neue oder frisch reformierte Leistungen, etwa die Kindergrundsicherung oder die Asylverfahrensberatung



Die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags ist am 16. November. Die Diakonie Württemberg fordert zusammen mit den anderen Akteuren der Sozialwirtschaft Investitionen in die soziale Infrastruktur. Nicht nur um Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, professionell zur Seite zu stehen. Sondern auch um die vielfach höheren Folgekosten für die gesamte Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu vermeiden.



Weitere Informationen zur #LichtAus-Aktion und der flankierenden Kundgebung der Wohlfahrtsverbände in Berlin vor dem Brandenburger Tor sowie zu den geplanten Kürzungen auf Social Media unter:



#LichtAus

#SozialkürzungenStoppen