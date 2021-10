Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg ehrt soziales Engagement von Jugendlichen

Sechs diakonische Projekte haben den vom Diakonischen Werk Württemberg, von der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg und den Zieglerschen ausgelobten Jugenddiakoniepreis erhalten. Die Preisverleihung findet am 6. Oktober in einer digitalen Übergabefeier statt. Für ihr ehrenamtliches Engagement in der Geflüchtetenarbeit Baden-Baden erhält Lea Mödritzer den Sonderpreis für „jugendliches Einzelengagement“.



Getragen und finanziell unterstützt wird der Jugenddiakoniepreis von der Diakonie Württemberg, dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden, dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, den Zieglerschen, der Stiftung Diakonie Württemberg, dem Jugendradio bigFM und der Evangelischen Bank. Der „MachMitAward“ wird jährlich für das soziale Engagement junger Menschen in den Altersgruppen von 13 bis 17 Jahren und 18 bis 27 Jahren vergeben.



Der erste Platz ist jeweils mit 1.000 Euro dotiert, der zweite Platz mit 500 und der dritte Platz mit 250 Euro. In der Altersklasse der 13- bis 17-Jährigen erhielten einen Preis: das Projekt "Herz und Gemüt" in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Werkrealschule Bad Wurzach, das Impfprojekt der Schüler der Klasse 10 a/b der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen und die Kirchenjugend Wangen mit dem Projekt „Freundschaftsbänkle“ und ihrem „Krippenspiel to go“. In der Altersklasse der 18- bis 27-Jährigen erhielten einen Preis das Projekt „Manege zu - Zirkusse in Not“, die Einrichtung „Nummer gegen Kummer“ des Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbund Karlsruhe und Technikteam der Paulusgemeinde Mühlacker. Ein weiterer Sonderpreis für „jugendliches Einzelengagement“ ging an Pascal Hofgräf von der Diakonie Pfingstweid.

