Pressemitteilung BoxID: 769253 (Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V.)

Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg ehrt Engagement von Jugendlichen

Gewinnerinnen und Gewinner des Jugenddiakoniepreises 2019 erhalten insgesamt 7.000 Euro

Sieben diakonische Projekte haben den vom Diakonischen Werk Württemberg, von der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg und den Zieglerschen ausgelobten Jugenddiakoniepreis erhalten. Die Preisverleihung fand auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr im Rahmen des Jugendfestivals YouVent der Evangelischen Jugend Baden statt. Rund 1.500 Jugendliche nahmen an dieser Veranstaltung teil.



„Der Preis hat für Kirche und ihre Diakonie eine große Bedeutung“, sagte Oberkirchenrat Wolfgang Schmidt von der Landeskirche Baden. „Nicht nur, weil es wichtig ist, dass junge Menschen sich einbringen, eigene Ideen entwickeln und so Verantwortung übernehmen, sondern auch, weil von diesem Engagement alle profitieren.“ Die Erfahrungen, die Menschen machten, während sie helfen und sich helfen lassen, wirkten oft auf beiden Seiten lange nach. „Deswegen sind wir überzeugt, dass das soziale Engagement junger Menschen wichtig und preiswürdig ist.“ Der Jugenddiakoniepreis wird 2020 wieder ausgeschrieben.



Die badische Landesjugendpfarrerin Ulrike Bruinings ist „begeistert von den Ideen und dem Engagement der jungen Menschen, sich für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesell-schaft einzusetzen“. Für Cornelius Kuttler, Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, gehört das diakonische Anliegen untrennbar zum Evangelium von Jesus Christus. „Vieler unserer Angebote machen diakonisches Miteinander konkret erfahrbar.“



Getragen und finanziell unterstützt wird der Jugenddiakoniepreis von der Diakonie Württemberg, dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden, dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, den Zieglerschen, der Stiftung Diakonie Württemberg und dem Jugendradio bigFM. Der Preis wird jährlich vom Diakonischen Werk Württemberg und der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg in Zusammenarbeit mit den Zieglerschen für das soziale Engagement junger Menschen in den Altersgruppen von 13 bis 17 Jahren und 18 bis 27 Jahren vergeben.



Der erste Platz ist jeweils mit 2.000 Euro dotiert, der zweite Platz mit 1.000 und der dritte Platz mit 500 Euro. In der Altersklasse der 13- bis 17-Jährigen erhielten einen Preis: Die „Keksschnabuliergruppe“ aus Flein, die Übungsleiterhelferin der inklusiven Sportgruppe vom 46PLUS Down-Syndrom Stuttgart e.V, die Wildlife Jugend Güglingen und die Gruppe „ToRe“ am Bildungszentrum Weinsberg. In der Altersklasse der 18- bis 27-Jährigen erhielten einen Preis: Die Musikgruppe vom Musik schenkt Lächeln e.V aus Karlsruhe, die integrative WG mit jungen Geflüchteten aus Bietigheim-Bissingen und die Sängerin und Songwriterin Diana Ezerex aus Biberach.









Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (