Hürden für Integration in Arbeit abbauen

Caritas und Diakonie weisen auf Mangel an Sprachkursen für Geflüchtete und langwierige Verfahren bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen hin





Zur Resolution des Landkreistag in Baden-Württemberg: „Geflüchtetenaufnahme steuern, begrenzen und auskömmlich finanzieren“



Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg mahnen an, dass die derzeitige Debatte um eine Arbeitspflicht für Geflüchtete – angestoßen durch eine Resolution der Landräte und Landrätinnen im Land – am eigentlichen Problem vorbeigehe: Statt immer neue Beschränkungen und Verpflichtungen zu fordern, müssten die bestehenden Hürden abgebaut werden, damit Geflüchtete eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen können.



Das Anliegen der Landrätinnen und Landräte, geflüchtete Menschen zügig in Arbeit zu bringen, unterstützen Diakonie und Caritas im Grunde. Eine Arbeit oder Beschäftigung sehen sie als Grundlage für die Integration, sie schaffe auch die Basis für Teilhabe in der Gesellschaft und ein selbstbestimmtes Leben. Die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten in den Diensten der vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände belege sogar, dass viele Geflüchtete dringend arbeiten wollten. Das neu eingeführte Chancen-Aufenthaltsrecht sei ein Schritt in die richtige Richtung. Es ermögliche einen Aufenthalt, wenn unter anderem Arbeit gefunden und der Lebensunterhalt gesichert seien. Es fehle jedoch an Angeboten für Sprachkurse. So habe derzeit nicht einmal jede zweite aus der Ukraine geflüchtete Person einen Sprachkurs angeboten bekommen (von rund 50.000 Ukrainierinnen und Ukrainern zwischen 15 und 67 Jahren sind rund 21.000 im Integrationskurs; Quelle: Bundesagentur für Arbeit). Anerkennungsverfahren für berufliche Abschlüsse selbst in Mangelberufen dauerten mindestens ein Jahr, eher länger.



Die Schutzsuchenden erhielten in Deutschland einen humanitären Schutzstatus, da sie in ihrem Heimatland aufgrund von Krieg oder Verfolgung in Gefahr sind, darauf verweisen die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände. Viele dieser Schutzsuchenden wollten schnell selbstständig werden und arbeiten. Diese nun zur Arbeit zu verpflichten, gehe an der Realität vorbei und ignoriere das eigentliche Problem. Caritas und Diakonie mahnen daher mehr Sachlichkeit in dieser Sommerloch-Debatte an.



