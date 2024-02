Digitales Pressegespräch am 19. Februar: Diakonie Katastrophenhilfe informiert über humanitäre Lage in der Ukraine und den Nachbarländern

Die Diakonie Katastrophenhilfe lädt Sie herzlich zu einem Pressegespräch ein, um auf die aktuelle Not der Menschen in der Ukraine einzugehen und Szenarien in den kommenden Monaten zu beschreiben., war Anfang Februar in der Ukraine unterwegs, um mit Mitarbeitenden von Partnerorganisationen sowie Menschen zu sprechen, die im Kriegsgebiet ausharren oder evakuiert werden mussten. Er beschreibt die wichtige humanitäre Hilfe, die bisher geleistet wurde, und betont, warum eine weitere Unterstützung vor allem jetzt im Winter und auch langfristig dringend notwendig ist., lebt und arbeitet seit mehr als dreißig Jahren im Land. Waskowycz beschreibt die Folgen des seit 2014 anhaltenden Kriegs auf die Menschen, die mehrfach vertrieben und traumatisiert wurden. Die jüngste Intensivierung der Angriffe Russlands kann zur Folge haben, dass noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in europäischen Nachbarländern suchen müssen.Bei Interesse bitten wir um Anmeldung bis Freitag, 16. Februar 2024, 15 Uhr, an presse@diakonie-katastrophenhilfe.de Denerhalten Sie bis zum 19. Februar per Mail.Martin Keßler und Andrij Waskowycz stehen nach dem Gespräch individuell für Interviews zur Verfügung. Interviewanfragen richten Sie bitte an presse@diakonie-katastrophenhilfe.de oder an Tommy Ramm, Pressesprecher der Diakonie Katastrophenhilfe: tommy.ramm@diakonie-katastrophenhilfe.de

