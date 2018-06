Diakonie Württemberg trifft auf Christoph Sonntag

Die Stiftung Diakonie Württemberg und die Christoph Sonntag Stiphtung laden am 26. Juni um 19 Uhr im Hospitalhof in Stuttgart zu einem Begegnungsabend der besonderen Art ein. Zum ernsten Thema „obdachlos in Stuttgart“ wird der Kabarettist Christoph Sonntag den Gästen die Meinung sagen, sie zum Lachen bringen und zum Nachdenken einladen. Unter dem Motto „Sonntag trifft Diakonie“ werden ihm Gäste aus Politik und Kirche Rede und Antwort stehen. Ein Programmhöhepunkt ist die „Sonntagstafel“, auf der Wünsche bedürftiger Menschen aufgenommen werden.Die Veranstalter wollen mit dieser Veranstaltung auf die herrschende Wohnungsnot und den Mangel an für viele Menschen bezahlbaren Wohnraum hinweisen und sich mit Menschen ohne Wohnung auseinandersetzen.Christoph Sonntag garantiert einen fröhlichen und nachdenklichen Abend. Der Chor der Vesperkirche Stuttgart umrahmt diesen Abend musikalisch.Die Veranstaltung wird von der Stiftung Diakonie Württemberg und der Christoph Sonntag Stiphtung verantwortet. Der Eintritt ist frei.Weiterführende Informationen www.diakonie-wuerttemberg.de und www.stiphtung.de