Diakonie Journalistenpreis 2023

Die Diakonie in Baden-Württemberg schreibt zum 21. Mal ihren Journalistenpreis aus. Einsendeschluss ist der 8. Januar 2023. Mit dem Preis würdigen die beiden Diakonischen Werke Baden und Württemberg die Berichterstattung über soziale Themen.Insgesamt geht es um Preisgelder in Höhe von 10.500 Euro. Der Diakonie Journalistenpreis ist einer der größten Preise für sozialpolitische Berichterstattung in Deutschland.Journalistinnen und Journalisten können sich um die Preise mit ihren Beiträgen in den Kategorien Text, Audio, Video sowie Audio-Kurzbeitrag bewerben, wenn diese zwischen dem 1.1.2022 und dem 31.12.2022 entstanden sind. Die Beiträge müssen eindeutigen Bezug zu Baden-Württemberg haben.Mit dem Journalistenpreis zeichnet die Diakonie sachlich fundierten Journalismus aus. Gestiftet wird der Preis gemeinsam von den beiden evangelischen Wohlfahrtsverbänden sowie diakonischen Einrichtungen aus ganz Baden-Württemberg.Weitere Informationen und die Ausschreibungsunterlagen finden Sie im Anhang und im Internet unter www.journalistenpreis-diakonie.de Die Preisverleihung findet am 13. Juli 2023 in Karlsruhe statt.