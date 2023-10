DIASHOP GmbH – Boris Weber ist neuer Geschäftsführer

Wechsel in der Geschäftsführung der DIASHOP GmbH aus Gauting-Unterbrunn bei München: Nach 25 Jahren als Geschäftsführer hat Firmengründer Frank Spreemann zum 1. Oktober 2023 die Leitung des Fach- und Versandhandels für Diabetesbedarf an Boris Weber übergeben.



Als neuer Geschäftsführer blickt Boris Weber auf langjährige Management-Erfahrungen in der Medizintechnik zurück – bisher auf Seiten der Hersteller. Unter anderem war er 17 Jahre für Roche Diabetes Care in verschiedenen Positionen tätig. „In den vergangenen Jahren hat die Technik für Menschen mit Diabetes rasante Fortschritte gemacht und es war sehr spannend, sie zu begleiten“, erklärt der 48-jährige. „Nun freue ich mich darauf, im Fach- und Versandhandel für Diabetesbedarf näher an den Patientinnen und Patienten mit Diabetes zu sein, die diese Diabetestechnik jeden Tag einsetzen.“



DIASHOP gehört zu den führenden Fach- und Versandhändlern für Diabetesbedarf in Deutschland, mit mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gegründet wurde das Unternehmen 1998 von Frank Spreemann, der zukünftig neue Aufgaben bei DIASHOP im Business Development übernehmen wird.



DIASHOP versorgt Menschen mit Diabetes im Auftrag der Krankenkassen mit Hilfsmitteln, nicht-apothekenpflichtigen Arzneimitteln sowie Verbandstoffen. Als wichtigen Vorteil schätzen die Kundinnen und Kunden unter anderem, dass DIASHOP auf die gesetzliche Zuzahlung verzichtet. Bundesweit hat DIASHOP zudem in den vergangenen Jahren ein Netz aus Diabetes-Fachgeschäften aufgebaut. Seit 2021 ist DIASHOP ein Teil der ASKER Healthcare Group.



ASKER ist Partner medizinischer Fachkräfte in Europa in den Bereichen Medizinbedarf, Medizintechnik und Zubehör. ASKER erweitert die Gruppe laufend um führende Unternehmen, die dazu beitragen, die Versorgung von Patienten zu verbessern, Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren und dabei eine faire und nachhaltige Wertschöpfung zu sichern. Die ASKER Gruppe hat 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 Ländern, der Jahresumsatz liegt bei rund einer Milliarde Euro.