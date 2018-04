Betriebliche Altersvorsorge: DG-Gruppe schafft Mehrwert für Menschen und Unternehmen

Seit 2002 entwickelt die DG-Gruppe bereits innovative Lösungen und Ansätze, um die betriebliche Altersvorsorge (bAV) für Unternehmen und Arbeitnehmer nachhaltig nutzbar zu machen. Dabei wird besonderer Wert auf unternehmensgerechte Vorsorge- und Finanzlösungen gelegt. Das macht die DG-Gruppe seit Jahren erfolgreich.Als innovationsstarker Konzeptionär für betriebliche Versorgungswerke berät die DG-Gruppe unter der Führung von Vorstand Josef Bader Unternehmen und deren Belegschaften. Vor allem der Mensch spielt dabei eine zentrale Rolle: Er wird als Erfolgs- und nicht als Kostenfaktor gesehen. Von den ausgewählten Vorsorge- und Finanzlösungen, die auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen des Arbeits- und Steuerrechts erarbeitet werden, sollen daher nicht nur das Unternehmen, sondern vor allem die Mitarbeiter profitieren.Kerngeschäft der DG-Gruppe ist die betriebliche Altersvorsorge und Entgeltoptimierung. Ergänzt durch die Bereiche Vermögensentwicklung und Entgeltoptimierung bietet der unabhängige Dienstleister Unternehmen so ein umfangreiches Portfolio für Vorsorge und Vermögen. Damit jeder Geschäftsbereich optimal funktionieren kann, hat die DG-Gruppe fünf eigenständige, auf ihre Aufgaben spezialisierte Tochtergesellschaften: DGbAV, DG-Clearingstelle, DGEO, DGVE und die DG-Akademie.Die DGbAV (Deutsche Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung) verantwortet das Kerngeschäft der betrieblichen Altersvorsorge und unterstützt alle an den betrieblichen Versorgungssystemen beteiligten Personen und Einrichtungen mit fundierten Informationen und Lösungen.Die DG-Clearingstelle entlastet den Arbeitgeber in der Verwaltung von bAV-Verträgen. Hierbei werden die Verträge einem Sichtungscheck und einer Haftungsprüfung unterzogen, digitalisiert, vervollständigt und über das speziell entwickelte HR-Multitool dem Arbeitgeber und seinen Mitarbeitern online bereitgestellt. Der Arbeitgeber minimiert somit seinen Verwaltungsaufwand und hat einen Ansprechpartner für die Verwaltung aller Durchführungswege.Über die DGEO (Deutsche Gesellschaft für Entgeltoptimierung) werden die Konzepte der DGbAV in den Bereichen Entgeltoptimierung ergänzt. Das äußerst erfolgreiche DG-System hat das Zusammenspiel von Arbeits-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht perfektioniert und eine erfolgreiche Dienstleistung geschaffen, die es ermöglicht, jedem Mitarbeiter durch einen Gesamtvergütungsansatz einen deutlich höheren Nettoeffekt zu generieren. Durch diesen Mehrwert bei den Mitarbeitern erhält der Arbeitgeber wiederum die Möglichkeit, betriebliche Sozialleistungen – wie eine betriebliche Altersversorgung oder eine betriebliche Krankenversicherung – zum Null-Tarif einzuführen, ohne dabei das Nettogehalt zu belasten.Für die Recherche, Beantragung und den Einsatz von Fördermitteln für den Vermögensaufbau und die -sicherung ist hingegen die DGVE (Deutsche Gesellschaft für Vermögensentwicklung) verantwortlich.Über die DG-Akademie sorgt die Gruppe mit einem umfangreichen Schulungsprogramm der einzelnen Spezialbereiche für eine erstklassige Ausbildung der eigenen Berater sowie von Steuerberatern und Unternehmern. Als akkreditierte Bildungseinrichtung trägt sie dazu bei, die Qualität und den Prozess der Kundenberatung und -betreuung zu verbessern.Die DG-Gruppe vereint langjährige Erfahrung mit hoher Qualität und ist damit bereits viele Jahre erfolgreich am Markt vertreten. Tausende betreute Unternehmen sprechen hier für sich.Weitere Informationen unter www.dg-gruppe.eu