Kunstaktion mit HA Schult

per Postfach: GLÜCK HA Schult, Postfach 250266, 50518 Köln

per E-Mail: haschult@glueck-koeln.de

über die Webseite: www.glueck-koeln.de

Wer von Köln-Mülheim über die Zoobrücke Richtung Innenstadt fährt, sieht auf der rechten Seite die DEVK Zentrale. Gerade im Dunkeln ist das Gebäude ein echter Hingucker, denn auf dem Dach leuchtet seit 25 Jahren die Weltkugel von HA Schult. Nun kommt für die Kölnerinnen und Kölner ein optisches Highlight dazu, das tagsüber ins Auge fällt. An der Fassade prangt in großen Lettern das Wort „GLÜCK“. Der Begriff ist der Titel einer aktuellen Kunstaktion, bei der HA Schult die Stadtgesellschaft zum Mitmachen auffordert. Alle können dabei sein – Große und Kleine, Alte und Junge, Urkölsche und Zugezogene.Was Menschen mit dem Begriff „GLÜCK“ verbinden, entspringt persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen und Gefühlen. Insofern versteht jede und jeder darunter etwas anderes – vom kleinen Glück, einen Regenbogen am Himmel zu entdecken, bis zum großen Glück, einen Lieblingsmenschen fürs Leben gefunden zu haben. Per Brief, E-Mail, über die Webseite www.glueck-koeln.de sowie die Social-Media-Kanäle Instagram und YouTube sind alle eingeladen, ihre Gedanken zum Thema zu teilen. Damit werden die Kommentare, Fotos und Videos Teil der Kunstaktion. In einem Video-Podcast, dem „Glücksblog“, geht der 85-jährige Künstler auf die Einsendungen ein und schildert, was Glück für ihn bedeutet. „Kunst und Wirtschaft sind die entscheidenden Kräfte für das Wohlbefinden einer Gesellschaft“, so HA Schult, der mit seinem Projekt das Schöne und Gute im Leben sichtbarer machen will.„Als Versicherer schützen wir das Glück unserer Kundinnen und Kunden“, sagt DEVK-Vorständin Annette Hetzenegger, „in den eigenen vier Wänden, unterwegs im Auto oder in der Freizeit.“ Damit sei bei der DEVK „die Welt in guten Händen“, erklärt HA Schult, der im Jahr 2000 seine „Kölner Kugel“ auf das Dach der DEVK Zentrale einfliegen ließ. Seine Weltkugel erleuchtet die Umrisse der Kontinente in bunten Farben: 600 Meter Lichtschläuche sind dort verbaut und rund 22.000 LED-Lämpchen. Auf der tonnenschweren Skulptur wandelt ein Mensch mit großem Herzen – auf der Suche nach Glück?Wer sich an der Kunstaktion beteiligen möchte, kann auf verschiedenen Wegen mitmachen: