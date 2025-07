EM-Stolz trifft Zukunftsplanung: FC-Spielerin Marina Hegering über Frauenfußball und Altersvorsorge

Marina Hegering blickt mit großem Stolz auf den Frauenfußball und die Entwicklung der vergangenen Jahre. „Wir stehen heute selbstbewusster auf dem Platz denn je“, sagt die Ex-Nationalspielerin, die ihr Können bei internationalen Turnieren unter Beweis gestellt hat und aktuell beim 1. FC Köln spielt. „Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren richtig an Sichtbarkeit gewonnen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich sehe, wie Kids mit Trikots unserer Mannschaft rumlaufen – wir sind echte Vorbilder geworden. Das ist schön und genau der richtige Weg.“ Doch bei all dem Jubel nach dem Abpfiff, bleibt die wichtige Frage: Was passiert eigentlich nach dem Applaus?Als Frau und Fußballprofi kennt Marina die Realität ganz genau. „Altersvorsorge war für mich lange ein schwieriges Thema – nicht gerade etwas, mit dem man groß wird“, sagt sie. „Ich muss mich aktiv damit beschäftigen, spreche mit meiner Familie, engsten Freunden – aber leicht fällt mir das nicht.“ Dabei wird schnell klar, dass es gerade im Frauenfußball große Unterschiede gibt.„Viele männliche Kollegen können sich nach der Karriere deutlich entspannter zurücklehnen. Bei uns ist das oft anders – viele müssen sich neben dem Profisport noch ein zweites Standbein aufbauen. Finanzielle Vorsorge passiert nicht einfach nebenbei, da muss man sich selbst drum kümmern. Das Bewusstsein wächst, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten.“ Diese Herausforderung teilt Marina mit vielen Frauen, auch außerhalb des Sports.Alina Merkau, Moderatorin und Unternehmerin, setzt sich stark für Frauenthemen ein und betont, wie wichtig frühzeitige Planung ist. „Jetzt ist der beste Moment, um die Basis für später zu schaffen“, unterstreicht die zweifache Mutter. „Bei mir kam das Thema auf, als Kinder und Familie ins Spiel kamen. Mir ist es wichtig, selbstbestimmt für meine Zukunft vorzusorgen. Altersvorsorge darf nicht kompliziert oder trocken sein. Sie muss zu Frauen passen, mit all ihren Lebensentwürfen und Zielen.“Genau hier setzt das neue Vorsorge-Produkt des Versicherers DEVK an: flexibel, individuell anpassbar und gemacht für moderne Biografien – gerade von Frauen. Ob Profisportlerin, Gründerin, Mutter oder Kreative: Das Produkt lässt sich auf jede Lebenslage zuschneiden – mit transparenten Leistungen, flexiblen Beiträgen und variabler Anlage in Garantien sowie Fonds. Denn Vorsorge läuft nicht nach dem Schema F – sondern nach dem ganz persönlichen Spielplan.Mehr dazu unter: https://www.devk.de/vorsorgen Das Interview mit Marina Hegering und Alina Merkau finden Sie auf dem YouTube-Kanal des 1. FC Kölns unter: https://youtu.be/JnZPSJ_bPgY