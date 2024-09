DEVK feiert Jubiläum beim Weltkindertag in Köln

Am 22. September erwarten Familien aus der Region viele Aktionen im Rheinauhafen zwischen Schokoladenmuseum und Harry-Blum-Platz / Die DEVK hat den diesjährigen Weltkindertag mi



Wer vor 30 Jahren ein Kind war, hat heute vielleicht selbst eins. Damals war das Fest zum Weltkindertag noch eine kleine, eher unbekannte Veranstaltung. Heute freuen sich die Kölner Familien auf einen Tag mit Spiel und Spaß, vielen kostenlosen Angeboten und Informationen. „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ lautet das Motto dieses Jahr. Denn der Tag macht aufmerksam auf die Missstände und Rechte der Kinder weltweit. Das Fest findet am Sonntag im Rheinauhafen statt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker eröffnet die Veranstaltung um 12 Uhr auf der Bühne am Schokoladenmuseum.



Klettern, schminken, lachen



Am DEVK-Stand unterhalb vom mittleren Kranhaus, geht es dieses Jahr hoch hinaus: Auf mutige Kletterbegeisterte wartet ein aufregender Hochseilgarten, mit dem man in schwindelerregende Höhen vordringen kann. Für die Kleineren gibt es das klassische Kinderschminken sowie einen Clown, der Groß und Klein unterhält. „Wir freuen uns, die Familien aus der Umgebung im Rheinauhafen empfangen zu dürfen“, sagt DEVK-Chef Gottfried Rüßmann, der ebenfalls vor Ort sein wird. „Die DEVK ist stolz, seit 30 Jahren fester Bestandteil vom Weltkindertag in Köln zu sein“, so der Vorstandsvorsitzende.



Was Kinder lieben



Begleitend zum Weltkindertag hat die DEVK im Jubiläumsjahr einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Was Kinder lieben“ wollte der Versicherer wissen, was den Kleinsten am wichtigsten ist. Unter den zahlreichen tollen Einsendungen hat die DEVK 30 Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost, die je 300 Euro für den nächsten Kindergeburtstag erhalten.

