Neu beim DRK Bremen: Tablettenspender
Unterstützung in der Gesundheitsvorsorge
Im Rahmen der Kooperation übernimmt die Apotheke das Rezeptmanagement, die pharmazeutische Prüfung und die patientenindividuelle Verblisterung der Medikamente, während maja sana® die technische Lösung und den technischen Support bereitstellt. Das DRK Bremen begleitet den gesamten Versorgungsprozess – von der persönlichen Beratung über die Installation und Einweisung bis hin zur regelmäßigen Lieferung der Medikamentenrollen.
Der Tablettenspender stellt die Medikamente automatisch zum richtigen Zeitpunkt bereit – mit akustischen und optischen Signalen erinnert er an die rechtzeitige Einnahme. So wird zum einen die zuverlässige Medikamenteneinnahme im Alltag erleichtert und Einnahmefehler werden vermieden.
Sinnvoll ist der Tablettenspender vor allem für Menschen, die regelmäßig mehrere Medikamente einnehmen und dabei auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Versorgung über die Pflegekasse finanziert werden, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Das schafft Sicherheit für die Nutzerinnen und entlastet zugleich Angehörige.
Ein besonderer Aspekt am neuen Angebot ist die Anbindung an die DRK-Hausnotrufzentrale. Wird eine Medikamenteneinnahme versäumt, kann automatisch eine Meldung erfolgen. Dadurch können die Mitarbeitenden des DRKs Kontakt zu den Nutzer:innen aufnehmen und – wenn gewünscht – auch Angehörige informieren. So entsteht ein zusätzliches Sicherheitsnetz.
Mit dem DRK-Tablettenspender erweitert der DRK-Kreisverband Bremen sein Angebot für ein sicheres und selbstbestimmtes Leben zu Hause. Das System kann Hausnotrufkund:innen ebenso wie andere pflegebedürftige Menschen im Alltag wirksam unterstützen. „Der DRK-Tablettenspender ist ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit im Alltag. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir ein Angebot, das Kund:innen und Angehörige spürbar entlastet“ meint Jörg Rolfs, Bereichsleitung Hilfsorganisation beim DRK Bremen.
Wer mehr über den DRK-Tablettenspender erfahren möchte, kann sich an das Hausnotruf-Team des DRKs wenden, bei dem das Kooperationsprojekt zum Tablettenspender angedockt ist. Unter Tel. 0421 3401 444 oder hausnotruf@drk-bremen.de erhalten. Interessierte eine persönliche Beratung inklusive Prüfung der individuellen Voraussetzungen für eine mögliche Kostenübernahme durch die Pflegekasse und unverbindliche Informationen über die Möglichkeiten einer Versorgung.