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DEUTSCHES ROTES KREUZ Kreisverband Bremen e.V. Löwenhof 1 28217 Bremen, Deutschland http://www.drk-bremen.de/
Ansprechpartner:in Frau Sylvia Schuchardt +49 421 3403159
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Neu beim DRK Bremen: Tablettenspender

Unterstützung in der Gesundheitsvorsorge

(lifePR) (Bremen, )
Das DRK Bremen erweitert sein Angebot für pflegebedürftige Menschen: Der neue DRK-Tablettenspender unterstützt Menschen, die regelmäßig mehrere Medikamente einnehmen und dabei mehr Sicherheit im Alltag wünschen. Das neue Angebot ist beim Hausnot-Team des DRKs angesiedelt und beruht auf einer Kooperation mit der Firma maja sana® und der Apotheke „Zur goldenen Kugel“. Unter der Leitung des DRK-Hausnotruf-Teams werden so moderne Technologie, pharmazeutische Versorgung und persönliche Betreuung zu einem ganzheitlichen Angebot für das Leben zu Hause verbunden.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt die Apotheke das Rezeptmanagement, die pharmazeutische Prüfung und die patientenindividuelle Verblisterung der Medikamente, während maja sana® die technische Lösung und den technischen Support bereitstellt. Das DRK Bremen begleitet den gesamten Versorgungsprozess – von der persönlichen Beratung über die Installation und Einweisung bis hin zur regelmäßigen Lieferung der Medikamentenrollen.

Der Tablettenspender stellt die Medikamente automatisch zum richtigen Zeitpunkt bereit – mit akustischen und optischen Signalen erinnert er an die rechtzeitige Einnahme. So wird zum einen die zuverlässige Medikamenteneinnahme im Alltag erleichtert und Einnahmefehler werden vermieden.

Sinnvoll ist der Tablettenspender vor allem für Menschen, die regelmäßig mehrere Medikamente einnehmen und dabei auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Versorgung über die Pflegekasse finanziert werden, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Das schafft Sicherheit für die Nutzerinnen und entlastet zugleich Angehörige.

Ein besonderer Aspekt am neuen Angebot ist die Anbindung an die DRK-Hausnotrufzentrale. Wird eine Medikamenteneinnahme versäumt, kann automatisch eine Meldung erfolgen. Dadurch können die Mitarbeitenden des DRKs Kontakt zu den Nutzer:innen aufnehmen und – wenn gewünscht – auch Angehörige informieren. So entsteht ein zusätzliches Sicherheitsnetz.

Mit dem DRK-Tablettenspender erweitert der DRK-Kreisverband Bremen sein Angebot für ein sicheres und selbstbestimmtes Leben zu Hause. Das System kann Hausnotrufkund:innen ebenso wie andere pflegebedürftige Menschen im Alltag wirksam unterstützen. „Der DRK-Tablettenspender ist ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit im Alltag. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir ein Angebot, das Kund:innen und Angehörige spürbar entlastet“ meint Jörg Rolfs, Bereichsleitung Hilfsorganisation beim DRK Bremen.

Wer mehr über den DRK-Tablettenspender erfahren möchte, kann sich an das Hausnotruf-Team des DRKs wenden, bei dem das Kooperationsprojekt zum Tablettenspender angedockt ist. Unter Tel. 0421 3401 444 oder hausnotruf@drk-bremen.de erhalten. Interessierte eine persönliche Beratung inklusive Prüfung der individuellen Voraussetzungen für eine mögliche Kostenübernahme durch die Pflegekasse und unverbindliche Informationen über die Möglichkeiten einer Versorgung.

Anlagen

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DEUTSCHES ROTES KREUZ Kreisverband Bremen e.V.

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Bremen e. V. unterstützt Menschen im Alltag und in Notsituationen. Mehr als 1.500 Mitarbeitende nehmen wichtige Aufgaben des Gemeinwesens wahr: Ob in der Kindertagesbetreuung, der stationären oder ambulanten Jugendhilfe, in der Familienbildung, den sozialen Diensten, im Sanitäts- und Rettungsdienst, im Gesundheitswesen, wie auch im Zentrum für Schule und Beruf, in der Eingliederungs- und Flüchtlingshilfe, in der Unterstützung für ältere Menschen oder im Katastrophenschutz. Auch zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder leisten einen wichtigen Beitrag in dem breit gefächerten Tätigkeitsfeld des Bremer Kreisverbandes. Weitere Informationen unter www.drk-bremen.de.

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