DRK-Medienpreis 2025 ausgeschrieben

Ab sofort können sich Journalist:innen in Deutschland für denbewerben, der vom DRK-Kreisverband Bremen e. V. bereits zum 19. Mal ausgeschrieben wird. Die Auszeichnung würdigt engagierte journalistische Arbeiten und Beiträge in Sozialen Medien, die Engagement sowie Phänomene des menschlichen Zusammenlebens in herausragender Weise thematisieren und sich mit denbeschäftigen und Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Ausgezeichnet werden Beiträge in den, über die eine neunköpfige Jury aus Bremer Medienexpert:innen entscheidet. Der DRK-Medienpreis 2025 wird in einem feierlichen Rahmen am 1. Oktober 2025 in der Bremischen Bürgerschaft verliehen.Bewerber:innen können Arbeiten einsenden, die im Jahr 2024 in deutschen Medien veröffentlicht wurden. Die eingereichten Arbeiten sollen sich auf einzelne Grundsätze des Roten Kreuzes beziehen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität. Die Beiträge sind in Deutschland publiziert und haben einen Bezug zu Deutschland. Veröffentlichungen aus Medien des Roten Kreuzes können nicht berücksichtigt werden. Bitte bedenken Sie, dass wir keineswegs nur Arbeiten erwarten, die sich mit Angeboten und Schwerpunkten des Roten Kreuzes und seiner Einrichtungen und Dienste befassen.Die Jury bewertet journalistische Einzelbeiträge in den Kategorien Text, Audio, Video und Social Media Der Formatvielfalt sind keine Grenzen gesetzt: ob Berichte, Features, Podcasts, Social-Media-Auftritte, Kommentare oder Reportagen. Welche Voraussetzungen die Einreichungen erfüllen müssen, entnehmen Sie bitte den folgenden Hinweisen oder unserem Webauftritt unter https://drk-medienpreis.de/