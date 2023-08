Bremen, 18. August 2023 - Vier herausragende journalistische Werke sind am 17. August in der Bremischen Bürgerschaft mit dem DRK Medienpreis 2023 ausgezeichnet worden. Die Kategorien umfassen Text, Audio, Video und Social Media. Die neunköpfige Jury aus Bremer Medienexpert:innen wählte diese Werke aus über 200 bundesweiten Einsendungen. In den Beiträgen wurden aktuelle, sozialpolitische Themen beleuchtet und Menschen gezeigt, die sich in unvorhergesehenen Lebenssituationen befanden.Preisträger:innenKategorie Text:Andrew Mueller mit "Noahs Tod"Zeit Magazin am 14.12.2022Kategorie Audio:Gesche Piening mit "Tod - was soll das?"Deutschlandfunk, 30.03.2022Kategorie Video:Kai Diezemann: "Filmen ohne Gnade"SWR/ARD, 09.11.2022Kategorie Social Media:Autorenschaft mit FAQrbb/ARTE, 2022Erfahrene Medienexpertinnen in der JuryDer DRK Medienpreis, der zum 17. Mal verliehen wird,wird auch durch das ehrenamtliche Engagement erfahrender Me-dienexpert:innen ermöglicht. Ihre umfangreiche Expertise und ihr engagiertes Wirken unterstreichen die Relevanz des DRK Medi-enpreises für die Würdigung qualitativer Berichterstattung.Vorab JurybegründungIm beigefügten Dokument "Gewinner und Begründungen" veröf-fentlichen wir Ausschnitte aus den Laudationen für die Preisträger:innen. Diese dokumentieren das hohe Maß an journalisti-schem Können, die in den prämierten Werken stecken.DRK-Medienpreis: Würdigung für JournalismusDer DRK Medienpreis, der zum 17. Mal verliehen wurde, ehrt herausragende journalistische Leistungen. Die Veranstaltung fand in Anwesenheit von DRK-Vizepräsident Dr. Volkmar Schön und der Bürgerschaftsvizepräsidentin Sahhanim Görgü-Philipp statt. Schirmherrin ist die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft, Antje Grootheer. Die Preisübergabe wurde von Kirsten Rademacher, Moderatorin des TV-Magazins "buten un binnen", geleitet.Großzügiges SponsoringDer DRK Medienpreis 2023 wird durch Bremer Sponsor:innen mit einem Gesamtwert von 12.000 Euro unterstützt.Bundesweiter DRK Medienpreis aus Bremen„Das hohe Engagement unserer großzügigen Bremer Sponsor:innen verdient unsere aufrichtige Anerkennung. Zugleich möchte ich betonen, wie bedeutend Journalismus in der Darle-gung und Sensibilisierung für soziale Themen ist", unterstreicht Bernd Blüm, Vorstandsvorsitzender des DRK Kreisverbandes Bremen e.V.Neue Impulse für den DRK MedienpreisClaudia Puzik, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim DRK in Bremen und Redakteur Florian Vollmers verliehen dem DRK Medienpreis 2023 neuen Schwung. So wurden die bisherigen Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Digitale Medien den neuen Möglichkeiten der Medien angepasst. „Die neuen Kate-gorien Text, Audio, Video sowie die Sonderkategorie Social Media zahlen auf die Digitalisierung aller Medien und die notwendige Entwicklung journalistischer Formate und Kompetenzen für die sozialen Medien ein“, so Puzik. Die Statuten wurden erstmals er-stellt, um die Abgrenzung klarer zu definieren, zudem wurden die Einsendebedingungen verschärft.Medienvertreter:innen sind herzlich zur Berichterstattung und Preisverleihung eingeladen.Weitere Informationen: www.drk-medienpreis.de