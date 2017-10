Wundversorgung in der Pflegedokumentation

Für Kunden der DMRZ.de-Software für ambulante Pflegedienste soll die Dokumentation des Behandlungs- und Heilverlaufs in der täglichen Pflege durch die Pflegedokumentation nachvollziehbar werden. Zu diesem Zweck stehen mit Diabetesblatt, Verlaufsbericht und Vitalwerteblatt eine Reihe von elektronischen Pflegedokumenten zur Verfügung. Neu mit von der Partie ist die Wunddokumentation , die auch mobil über die DMRZ.de-Pflege-App verfügbar ist. Diese ermögliche den Pflegediensten immer und überall eine zeitnahe Dokumentation vor Ort, sagt Georg Mackenbrock, einer der drei DMRZ.de-Geschäftsführer.Die DMRZ.de- Pflegesoftware entwickelt sich nach Angaben des Unternehmens unter Einbezug der Kunden ständig weiter. So sei die Dienstplanführung weiter vereinfacht worden und Arbeitsverträge könnten nun noch genauer eingestellt werden. Zusätzlich ist der Dienstplan jetzt auch in der kostenlosen Pflege-App für Android verfügbar. Die lässt sich übrigens bequem aus dem Google-Playstore herunterladen. Für das iPhone gibt es einen Browser-Direkt-Zugang. Ein neuer Bestandteil der DMRZ.de-Software ist das bereits erwähnte digitale Wunschbuch, das für mehr Zufriedenheit im Team und leichte Personalplanung sorgen soll.Seit 2010 bietet das Deutsche Medizinrechenzentrum eine internetbasierte Pflegesoftware an, die Funktionen wie Pflegeplanung, Pflegedokumentation, Dienstplan und Tourenplanung umfasst. Vorteil: Die Pflegesoftware läuft in allen modernen Internet-Browsern und ist überall abrufbar, wo es einen Internetzugang gibt. Viele Funktionen für die tägliche Pflegearbeit beim Patienten vor Ort bietet zudem die Pflege-App für Smartphones und Tablets.