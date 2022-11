Voller Erfolg auf der Taximesse

Derzeit ist es für viele Menschen nicht einfach – vor allem nicht im Taxi-/Mietwagen-Gewerbe. Die Corona-Pandemie hat das Geschäft stark beschädigt, aktuell kommen noch die neue Mindestlohnerhöhung und die allgemeine Preissteigerung hinzu. Das war für DMRZ.de Anlass genug, zu betonen: „Alles wird teurer – Wir bleiben güüünstig!“ So lautete das offizielle Motto des DMRZ.de-Stands auf der Taximesse.Nach wie vor ist die Onlineabrechnung für alle, die Krankenfahrten oder andere Krankenbeförderungen anbieten , ab 19,99 Euro im Monat* möglich. Inklusive sind ein Vertragsservice, der kontinuierlich darauf achtet, dass alle Tarife mit den Kostenträgern aktuell sind, sowie eine praktische Plausibilitätsprüfung, die alle Angaben des Transportscheins kontrolliert. Sammel- und Serienfahrten sind mit DMRZ.de ebenfalls leicht erledigt. Und das Beste ist: Sie können Ihre Onlineabrechnungen überall dort machen, wo es Internet gibt. Egal, ob Sie gerade im Büro sitzen, als Beifahrer eine Fahrt begleiten oder zu Hause am Küchentisch sitzen. Zudem kann die Online-Software 6 Wochen lang kostenlos und unverbindlich getestet werden.11.000 Menschen, die in der Taxibranche aktiv sind, kamen Anfang November auf die Taximesse. Die Resonanz am Stand von DMRZ.de war groß. Sowohl Interessenten als auch Kundinnen und Kunden statteten dem Messestand einen Besuch ab. Neben der Beratung durch die Expertinnen und Experten von DMRZ.de durften sich alle über die extra für die Taximesse produzierte Zeitung freuen. Diese war gespickt mit Interviews und allerhand Tipps zur Onlineabrechnung. Auch eine praktische Kontrollhilfe zur Überprüfung der Transportscheine war in der Messezeitung von DMRZ.de enthalten.Besonders beliebt war das Glücksrad, das am Stand von DMRZ.de von Groß und Klein gedreht werden durfte. Gewinner durften sich über Quietscheentchen, Energydrinks oder Tankgutscheine freuen.„Alles in allem hatten wir einen gelungenen Messeauftritt“, so René Gelin. Nach vier Jahren Pause – so lange fand wegen der Corona-Pandemie keine Taximesse statt – war es schön, all die Leute aus der Taxi-/Mietwagen-Branche mal wieder persönlich treffen zu können.Beratung unter der Telefonnummer 0211 6355 3988 oder per E-Mail an sales@dmrz.deInformieren: www.dmrz.de Einfach online abrechnen: https://www.dmrz.de/... Pressekontakt: presse@dmrz.de