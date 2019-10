Positive Bilanz für DMRZ.de: Starker Besucherandrang

Ein erfolgreicher Messeauftritt ist den Düsseldorfer Online-Spezialisten DMRZ.de auf der Fachmesse für Therapie, Rehabilitation und Prävention TheraPro in Essen gelungen. Besonders interessiert zeigten sich die Besucher – Leistungserbringer aus den Bereichen Heil- und Hilfsmittel – an der schnellen und sicheren DTA-Abrechnung über die DMRZ.de-Plattform. Die Möglichkeit, betriebssystem- und arbeitsplatzunabhängig von jedem Endgerät aus mit wenigen Klicks Rechnungen zu erstellen und sie über den Cloud-Dienst ebenso rasch an den Kostenträger zu übermitteln, sorgte ebenso wie die umfangreichen praktischen Funktionen der Therapeutensoftware für Zulauf am Stand.Die gesetzlich vorgeschriebene elektronische Übermittlung von Abrechnungen ist über DMRZ.de einfach wie nie. DMRZ.de-Experten hinterlegen Rahmen- und Einzelverträge und nehmen Praxisinhabern und ihren Mitarbeitern damit viel Arbeit ab, da unter anderem die manuelle Eingabe von Positionsnummern entfällt. Adressvervollständigung, automatische Zuordnung des Kostenträgers und eine intelligente Plausibilitätsprüfung auf formale Korrektheit sparen wertvolle Zeit und vermeiden Rückläufer.Mit zahlreichen Zusatzfunktionen erleichtert die Therapeutensoftware von DMRZ.de Betriebsführung und Praxisalltag. Jederzeit und überall von jedem Endgerät aus können damit beispielsweise einzelne oder Serientermine angelegt und angepasst, geplanten Behandlungen Therapeuten und Räume zugeordnet oder Terminübersichten gedruckt werden. Bequem für Mitarbeiter und Patienten, lässt sich mit wenigen Handgriffen auch eine Online-Terminvergabe in die Praxiswebseite einbinden; dort können Benachrichtigungen zur Bestätigung oder Erinnerung eingerichtet werden, Stornierungsformulare und vieles mehr.Arbeitszeiten, Therapietermine und -orte, Abwesenheiten und Urlaubsplanung lassen sich für eine unbegrenzte Zahl von Mitarbeiter-Datensätzen anlegen und rasch überblicken, sowohl in einer Personal- als auch in einer nach Räumen geordneten Ansicht. Eine umfangreiche Auswahl an Vorlagen für Behandlungsverträge, gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationen, Berichte und Protokolle kann ebenfalls individuell konfiguriert und mobil genutzt werden; einmal erfasste Stammdaten werden automatisch für alle Funktionen übernommen.Begeistert nahmen viele Interessenten das Angebot von DMRZ.de an, die Cloud-Software unverbindlich zu testen . Sechs Wochen lang haben sie jetzt Zugriff auf fast alle Funktionen (Ausnahme: „Echte“ Abrechnungen sind im Testzeitraum nicht möglich). Wer innerhalb dieses Zeitraums oder danach überzeugt ist und ein Leistungspaket im DMRZ.de-Shop bestellt, kann im Testzeitraum eingegebene Datensätze übergangslos übernehmen; ansonsten werden sie sicher und rückstandslos gelöscht.Der Datenschutz ist in allen Funktionen der Software ebenso gewährleistet wie die Sicherheit der Patientendaten und der vertraulichen Dokumente. Diese werden auf leistungsfähigen Servern in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in Deutschland gespeichert. Mit der Einhaltung der EU-weit verbindlichen Vorgaben der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) ist die Datensicherheit in Bezug auf die Speicherung und Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten rechtlich gewährleistet.unter der Telefonnummeroder per E-Mail an