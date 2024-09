Die neue Heilmittelabrechnung von DMRZ.de

Die Abrechnungssoftware für Heilmittelerbringer wurde bei DMRZ.de komplett neugestaltet. Ziel war es, die Abrechnung von Verordnungen – wie z. B. dem Muster 13 – für Logopäden, Podologen, Ergo- und Physiotherapeuten noch einfacher zur machen. „Unsere neue Heilmittelabrechnung ist ein wichtiger und richtiger Schritt zur Optimierung der Arbeit im Heilmittelbereich“, sagt René Gelin, einer der Geschäftsführer von DMRZ.de. „Das Gesundheitswesen ist schon kompliziert genug, Leistungserbringer haben keine Zeit für Büroarbeiten. Unser Ziel ist es, diese Arbeit einfacher zu machen.“DMRZ.de hat die neue Abrechnungssoftware im engen Austausch mit Kunden entwickelt. Die neue Heilmittelabrechnung besäße nun ein neues Design. Ziel sei es gewesen es, die neue Heilmittelabrechnung noch übersichtlicher und noch strukturierter zu machen, als sie bisher eh schon war. Sie ließe sich komplett intuitiv bedienen, sei selbsterklärend und Abrechnungen ließen sich ohne Aufwand durchführen. „Haben Sie zuvor noch nie selbst eine Abrechnung gemacht, können dies mit DMRZ.de leicht erledigen“, so Gelin. Es gäbe keinen Grund mehr, als Leistungserbringer nicht eigenhändig mit den Krankenkassen abzurechnen.Vor allem ließe sich mit DMRZ.de viel Geld sparen: Nach wie vor ist die Onlineabrechnung für den Heilmittelbereich bereits ab 19,99 Euro im Monat* möglich. Möchten Sie zunächst nur reinschnuppern, können Sie DMRZ.de für sechs Wochen kostenlos und unverbindlich testen.Ganz neu ist die Texterkennung! Diese Funktion ermögliche es Heilmittelerbringern, Abrechnungen noch schneller als bisher zu erledigen. Hierbei wird mit dem Smartphone ein QR-Code abgescannt. Mit dem Smartphone könne man dann die Heilmittelverordnungen fotografieren und diese direkt in die DMRZ.de-Cloud laden. Die auf KI basierende Texterkennung würde automatisch alle relevanten Daten auslesen – und erkenne auch Maßnahmenkürzel sowie Handschriften. Mit wenigen Klicks sei eine neue Abrechnung erledigt und an die Kostenträger gesendet.Sie bräuchten also die abrechnungsrelevanten Daten nicht mehr eintippen. Das spart viel Zeit – die Sie nun bei Ihrer Arbeit mit den Patienten einsetzen können. Sehr praktisch!Bereits seit dem Gründungsjahr 2007 bietet DMRZ.de die Onlineabrechnung von Heilmitteln an. Ziel von DMRZ.de sei es gewesen, Heilmittelerbringern eine einfache und komfortable Selbstabrechnung anzubieten. Egal wann und wo: Einfach online einloggen und abrechnen! Ohne Software-Installation, Serverwartung oder horrende Kosten für Mitarbeiter-Accounts.Die Vision der drei Gründer Thomas Gazda, Georg Mackenbrock und René Gelin ging auf. DMRZ.de entwickele sich seit der Gründung 2007 kontinuierlich weiter. „Wir freuen uns, das DMRZ.de-Portfolio um die neue Heilmittelabrechnung erweitern zu können, und hoffen, sie wird den Heilmittelerbringern in Deutschland ebenso gut gefallen wir uns“, sagt René Gelin.