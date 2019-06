DMRZ.de bietet direkte Abrechnung von Krankenfahrten und -transporten mit Barmer

Vom Pilotprojekt, in dem DMRZ.de mit der aktuell zweitgrößten deutschen Krankenkasse zusammenarbeitet, profitieren alle Taxi- und Mietwagenunternehmer, die Krankenfahrten und -transporte bequem und sicher über die DMRZ.de-Online-Plattform abrechnen ; sie sparen damit mehr Zeit. Im vorgeschriebenen elektronischen Datenträgeraustausch (DTA) werden Rechnungen jetzt ohne Umwege über ein zuvor zwischengeschaltetes Abrechnungsunternehmen direkt an die Barmer übermittelt. Gleichzeitig stellt DMRZ.de sicher, dass alle Rechnungen und Belege für den postalischen Versand automatisch korrekt adressiert sind.Leicht bedienbar und nicht betriebssystemgebunden, erleichtert die DMRZ.de-Cloud-Software die Abrechnung mit den Kostenträgern. Vertragsexperten von DMRZ.de hinterlegen Rahmen- und Individualverträge im System und ersparen ihren Kunden so die manuelle Eingabe von Positionsnummern. Auch Adressdaten von Kranken- und Pflegekassen, Sozialeinrichtungen und sonstigen Kostenträgern werden von DMRZ.de laufend aktuell gehalten. Einmal erfasste Daten werden bei erneuten Abrechnungen ebenso wie der zugehörige Kostenträger automatisch zur Vervollständigung vorgeschlagen; Doppeleingaben sind damit nicht mehr erforderlich. Eine integrierte Plausibilitätsprüfung hilft, Rückläufer wegen fehlerhafter Eingaben zu vermeiden.Planung und Verwaltung von Personal, Fuhrpark und Leistungen erleichtert DMRZ.de mit der bewährten Krankentransport- und Taxi-Software in Ergänzung zur Online-Abrechnung. Gestaffelt nach Abrechnungsvolumen, Laufzeit und Leistungsumfang, stehen Kunden in drei Tarifen zahlreiche zusätzliche Funktionen zur Verfügung. So ist bereits im günstigsten Tarif die Nutzung der Fahrtvermittlung zur einfachen Sicherung von Folgeaufträgen enthalten. Tools zur Fahrtenplanung, zum Flottenmanagement und zur Verwaltung von Arbeitszeitkonten lassen sich dem individuellen Bedarf entsprechend kombinieren. Koordination und Steuerung erleichtert eine Einbindung ins Navigationssystem – dank GPS lassen sich auf Wunsch von der Kundenzentrale aus sämtliche Einsätze in Echtzeit nachvollziehen DMRZ.de bietet eine unverbindliche Testphase an: Sechs Wochen lang haben Interessenten Zugriff auf fast alle Funktionen der Cloud-Software (Ausnahme: Abrechnungen sind im Testzeitraum nicht möglich). Wer danach sein Leistungspaket – eine individuelle Kombination aus Tarif und Servicepaket – im DMRZ.de-Shop bestellt, kann eingegebene Datensätze übergangslos übernehmen, ansonsten werden sie sicher und rückstandslos gelöscht.