DMRZ.de auf der Taximesse in Köln

DMRZ.de, das Deutsche Medizinrechenzentrum, wird auch dieses Jahr wieder auf der Europäischen Taximesse sein. Besuchen Sie DMRZ.de am Stand A12 in Halle 1, informieren Sie sich über die clevere Onlineabrechnung und Krankentransport-Software und gewinnen Sie tolle Preise.



Clever abrechnen, clever organisieren – mit DMRZ.de

Auch in diesem Jahr wird das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ.de) in Köln auf der Europäischen Taximesse vertreten sein. An Stand A12 in Halle 1 wird DMRZ.de am 8. und 9. November seine Onlineabrechnung und Krankentransport- Software unter dem Motto „Clever abrechnen, clever organisieren“ präsentieren. Bereits seit 2007 bietet DMRZ.de Krankentransporteuren die Möglichkeit, Kran- kenfahrten, Krankentransporte, Tragestuhl-/Rollstuhlfahrten und Liegendtrans- porte online abzurechnen. Der Vorteil von DMRZ.de: Mit Krankenkassen oder anderen Kostenträgern günstig selbst abrechnen, statt die Abrechnung für viel Geld auszulagern.



So einfach geht die Selbstabrechnung

Egal wann und wo, ob von zuhause oder vom Beifahrersitz aus: Bei DMRZ.de können Sie sich einfach über den Browser einloggen und Fahrten schnell und clever abrechnen.



Mit der Texterkennungs-App seien „Muster 4“-Verordnungen laut DMRZ.de schnell eingelesen und abgerechnet. Und per ImageLINK-Verfahren sei sogar bei bestimmten Kostenträgern eine komplett papierlose Abrechnung möglich. So einfach gehe Abrechnung heute.



Mit der integrierten Krankentransport-Software lassen sich Fahrten, Mitarbeiter, Arbeitsschichten, Fahrgäste und der Fuhrpark einfach und unkompliziert orga- nisieren. Dank Anbindung an TomTom oder der DMRZ.de-App haben Sie alle Fahrten live im Blick.



Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen

Während die Taximesse letztes Mal in Essen stattfand, wird sie dieses Mal wie ge- wohnt in der Kölner Messe aufschlagen. Anbieter von Krankenfahrten und -trans- porte könnten sich am Stand von DMRZ.de nicht nur über die Onlinesoftware und Krankentransport-Software umfassend informieren: Am DMRZ.de-Glücksrad werden laut des Softwareunternehmens wieder tolle Gewinne bereitstehen – wie z. B. Tankgutscheine.



Das und vieles mehr finden Sie am Stand A12 in Halle 1. Kommen Sie vorbei! Das Team von DMRZ.de freut sich auf Sie.

