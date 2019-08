DMRZ.de auf Wachstumskurs mit attraktiven Verbandsangeboten

Leistungserbringer aus den Bereichen Heil- und Hilfsmittel, Krankentransport, Pflege, Selektiv und Rehasport rechnen über DMRZ.de mit wenigen Klicks sicher online mit allen Kostenträgern ab. Dem eigenen Bedarf entsprechend buchen sie individuell zusammengestellte Leistungspakete und sparen mit der komfortablen Branchensoftware Aufwand, Zeit und Geld. Gehören sie einem der bereits kooperierenden Berufsverbände an, profitieren sie zusätzlich von attraktiven Sonderkonditionen.Das Interesse der Berufsvereinigungen ist groß; aktuell haben bereits mehr als 20 Pflege-, Krankentransport- und Reha-Verbände die Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent auf Tarife und Servicepakete für ihre Mitglieder gesichert. Die haben es leicht: Sobald dem Deutschen Medizinrechenzentrum eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft vorliegt, wird der gewählte Tarif für die erste Vertragsperiode automatisch auf die nochmals günstigeren Verbandssonderkonditionen umgestellt.Sonstige Leistungserbringer und Ärzte sind von Angebot und Preisen bei DMRZ.de überzeugt. Je nach Abrechnungsvolumen und gewünschter Laufzeit wählen sie einen von drei Tarifen mit unterschiedlichem Leistungsumfang und kombinieren ihn mit einem passgenauen Servicepaket. Die vorgeschriebene elektronische (DTA-) Abrechnung wird über die Cloud-Software von DMRZ.de vereinfacht; die gesamte Betriebsführung erleichtern umfangreiche Funktionen der branchenspezifischen Software wie eine integrierte Patienten-, Personal- oder Fuhrparkverwaltung, Pflegedokumentation oder Arbeitszeitkonten, Leistungs- oder Tourenplanung, App und zahlreiche Extras.Dass sich viele Berufsverbände für eine Zusammenarbeit mit DMRZ.de entscheiden, zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, sagt Geschäftsführer René Gelin. Mit Vertretern zahlreicher weiterer Verbände sei man im Gespräch. Informationen über bestehende und neue Vereinbarungen sind beim eigenen Verband zu erfragen und stets aktuell der DMRZ.de-Webseite unter https://www.dmrz.de/ueber-uns/verbaende zu entnehmen.Interessenten können in einer kostenlosen Probephase sechs Wochen lang fast alle Funktionen der Software nutzen (einzige Ausnahme: Abrechnungen sind in diesem Zeitraum nicht möglich). Wer danach sein Leistungspaket – die individuelle Kombination aus Tarif und Servicepaket – im DMRZ.de-Shop bestellt, kann eingegebene Datensätze übernehmen; ansonsten werden sie sicher und rückstandslos gelöscht.unter der Telefonnummeroder per E-Mail an