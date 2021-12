Veränderungen im DMK-Vorstand

Wie bereits im vergangenen Jahr wurde die ursprünglich in Präsenz für den 22. November angesetzte Mitgliederversammlung des Deutschen Maiskomitees e.V. (DMK) aufgrund der Pandemiebedingungen erfolgreich im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt. Die Frist für das schriftliche Umlaufverfahren und die Beschlussfassung zu Kassenbericht, Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung, Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2022 sowie zu den Wahlen zum Vorstand endete am 18. Dezember.



Aus dem DMK-Vorstand schieden altersbedingt Dr. Jürgen Pickert, Neuruppin, und Dr. Karl von Oy, Rosendahl-Darfeld, aus. Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. Peter Sanftleben, Direktor der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Gülzow. Alle übrigen Vorstandsmitglieder hatten sich zur Wiederwahl gestellt und wurden im Amt bestätigt.



Satzungsgemäß setzt sich der DMK-Vorstand aus zehn bis 14 Mitgliedern aus den Bereichen Wissenschaft, Verwaltung und Praxis sowie den Vorsitzenden der DMK-Ausschüsse und der Abteilung Mais im Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter zusammen. Aktuell stehen Prof. Dr. Enno Bahrs, der am Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Hohenheim tätig ist und 2017 in den DMK-Vorstand berufen wurde, und seine beiden Stellvertreter Dr. Martin Berges, Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, und Prof. Dr. Karl-Heinz Südekum, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, an der Spitze des DMK.