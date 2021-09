Rechtzeitig in die Erntevorbereitung starten

Und wieder neigt sich eine Anbausaison dem Ende entgegen. Der Silomais steht vielerorts so gut wie schon lange nicht mehr. Nun gilt es, mit einer gut vorbereiteten Erntephase den Ertrag vom Feld verlust- und störungsarm zu bergen. Schließlich sind ein reibungsloser Ernte- und Einlagerungsablauf Voraussetzung für hohe Energiedichte, gute Verdaulichkeit, Schmackhaftigkeit und Qualität der Silage.Im Interesse eines optimalen Verlaufs empfiehlt es sich, mit den Vorbereitungen schon vor dem Ausrücken der Häcksler zu beginnen. In einer Veröffentlichung des Deutschen Maiskomitee e.V. (DMK) beschreibt die Autorin Annette Jilg vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf, auf welche Punkte für einen reibungslosen Ablauf besonders zu achten ist.Anhand einer Checkliste findet der Leser Hinweise zu allen Arbeitsschritten - von der durchdachten Sortenwahl bis hin zum täglichen Silocontrolling nach der Ernte. Im Stadium der Erntevorbereitung rät die Autorin, frühzeitig mit der Ernteplanung zu beginnen, indem Arbeitskräfte organisiert, die Ernte- und Transportketten vorbereitet und eventuelle Absprachen mit Lohnunternehmen getätigt werden. Auch an die rechtzeitige Bestellung von Silierhilfsmitteln wird erinnert.Einzeln aufgelistete Abläufe vor und während der Ernte und Silobefüllung erleichtern die Koordination während der eher hektischen Arbeitsphase. Zwar einfach, aber mit Sicherheit hilfreich ist auch der Rat, nach der Ernte positive und negative Ereignisse schriftlich festzuhalten, um Ernte und Silagebereitung im kommenden Jahr verbessern zu können.Weitere Tipps sowie die Checkliste zur Erntevorbereitung finden Sie unter folgendem Link: