Online-Maissortenspiegel neu aufgelegt

Vor über 20 Jahren hat das Deutsche Maiskomitee e. V. (DMK) seinen Online-Sortenspiegel erstmalig vorgestellt. Mithilfe dieses Angebots haben landwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, sich verschiedene Eigenschaften von Maissorten anzusehen und eine, den eigenen Betriebsbedingungen entsprechende, Sortenwahl zu treffen. Seitdem wurde das System um zahlreiche Funktionen erweitert und weiterentwickelt. Wie das DMK nun mitteilt, zeigt sich die Online-Ausgabe ab sofort in einem neuen und frischen Gewand. Die Funktionen wurden stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt und das Layout so optimiert, dass eine Bedienung von allen Endgeräten aus möglich ist.Herzstück der Anwendung sind die Basisdaten zu den Maissorten. Hier haben alle Nutzer die Möglichkeit, sich die in Deutschland verfügbaren Maissorten anzeigen zu lassen und nach verschiedenen Parametern wie Zulassungsland und -jahr oder Reifegruppe zu selektieren. Neu ist die Suche nach Nutzungsrichtung (Fütterung, Korn, Biogas) sowie die Ausgabe von Maissorten, für die Saatgut in ökologischer Qualität bei den Züchtern vorliegt. Darüber hinaus können registrierte Nutzer Favoriten sowie individuelle Suchfilter speichern und abrufen. Zusätzlich besteht für DMK-Mitglieder oder nach der Anmeldung die Möglichkeit, sich die Ergebnisse der LSV- und EUP-Versuche anzeigen oder diese direkt herunterzuladen.Die Registrierung und Nutzung des DMK-Sortenspiegels unter www.sortenspiegel.de ist ab sofort möglich und kostenfrei.