Nach 35 Jahren - Wechsel in der DMK-Geschäftsführung

Dr. Helmut Meßner wird nach über 35-jähriger Tätigkeit für das Deutsche Maiskomitee e.V., davon bis auf wenige Monate in der Funktion des Geschäftsführers, zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch aus dem DMK ausscheiden und in den Ruhestand treten. Dies ist einer Mitteilung des DMK an die Presse zu entnehmen. „Dr. Meßner hat über diesen sehr langen Zeitraum das DMK maßgeblich geprägt und mit hohem persönlichen Einsatz, fachlichem Wissen und empathischer Führungsstärke weiterentwickelt. Dafür bin ich ihm zusammen mit meinen ehrenamtlichen Vorstandskollegen sehr zu Dank verpflichtet“, so der Vorsitzende des DMK, Prof. Dr. Enno Bahrs.



Dr. Meßner hat den DMK-Vorstand bereits vor Monaten über seine Pläne informiert. Als Nachfolger steht Dr. Burkard Kautz (38) fest. Dr. Kautz wird zum 1. Oktober 2022 in die DMKGeschäftsführung eintreten und diese zum 1. Januar 2023 übernehmen. Dr. Kautz hat Agrarwissenschaften an der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn studiert und danach mehrere Jahre Berufserfahrung u.a. mit Führungsverantwortung in der Düngerindustrie und im Agrarhandel gesammelt. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Dr. Kautz eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die die erfolgreiche Tätigkeit von Dr. Meßner für das DMK fortsetzen wird“, so Prof. Bahrs.



Wie der Meldung weiter zu entnehmen ist, soll Dr. Meßner anlässlich der DMK-Jahrestagung im November in Berlin in angemessener Weise verabschiedet werden.